Bemutatkozott az új Suzuki Across! Vajon hozzánk is érkezik?

Az év utolsó napjaira is tartogatott egy premiert a Suzuki, ugyanis bemutatták a vadiúj Across szabadidő-autót. Mit érdemes tudni róla? Máris mutatjuk!
Fontos már az elején leszögezni, a Magyarországon ismert Across nem túl sok rokonságot mutat az újonnan bemutatott modellel. Az általunk ismert autó ugyanis a Toyota RAV4 kifutó nemzedékének átemblémázott változata.
Ellenben a frissen leleplezett Across a Seychelle-szigetek újautó-piacán debütál, és gyakorlatilag küllemében az idén szeptemberben Indiában bemutatott Victoris tükörképe, leszámítva a csomagtér-ajtón található típusjelzést. A 4,36 méter hosszú, 2,6 méteres tengelytávval rendelkező típus egyébként arra a Heartect platformra épül, amely többek között az esztergomi gyártású Vitara és S-Cross alapját is adja.
Az utastérben is szinte mindenben egyezik az indiai testvérmodellel. Azonban érdekesség, hogy a hivatalos fotókon balkormányos specifikációt publikáltak, pedig a Seychelle-szigeteken - Indiához hasonlóan - bal oldali közlekedés van érvényben, vagyis jó eséllyel nem csak ebben az egy országban fogják forgalmazni.
Itt jöhet képbe Európa. A Victoris bejelentésekor ugyanis a Suzuki elhintette, hogy több mint 100 országba fogják exportálni a típust - az Across pedig ennek a tökéletes mása, csak épp balkormányosként. A japán gyártónak pedig előbb-utóbb mindenképpen gondoskodnia kell az "európai" Across utódjáról, hiszen az annak alapjául szolgáló RAV4 gyártása hamarosan megszűnik, mivel a Toyota megkezdi a 6. nemzedék összeszerelését.
Tovább erősítheti az európai forgalmazás "gyanúját" az egyik fotón felbukkanó "Hybrid" felirat is. Amennyiben a plakett ugyanazt jelenti, mint a Victoris esetében, úgy az új Across villanyosított változata 1,5 literes, négyhengeres benzines erőforrásra épülhet, amely a villanymotorral kiegészülve 114 lóerős teljesítményre képes.
Hivatalos bejelentés egyelőre nincs az európai, így a magyarországi forgalmazásról sem. Az viszont szinte biztosra vehető, hogy amennyiben a Suzuki valóban elhozza hozzánk is az új Across szabadidő-autót, vélhetően alacsonyabb árat kap, mint elődje.