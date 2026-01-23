Ezek voltak Európa kedvenc villanyautói 2025-ben!

Íme a múlt év 10 legkelendőbb villanyautója Európában!

Bár a listavezetőből jóval kevesebb fogyott, mint 2024-ben ennek ellenére magabiztosan győzedelmeskedett a saját szegmensében. Hogy melyik volt ez a típus? Íme a válasz!

Összességében jóval több villanyautó fogyott Európában 2025-ben, mint az azt megelőző évben. Mindent egybevetve 2 582 595 elektromos modellt vettek nyilvántartásba, ami 29,7 százalékos növekedést jelent - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. A legkelendőbb EV a Tesla Model Y volt, amelyből 28 százalékkal kevesebb kelt el, mint 2024-ben, mégis több mint 50 ezerrel előzte a második Škoda Elroqot. A dobogó alsó fokára ugyancsak Muskék egyik autója, a Model 3 fért oda, míg a 4. helyen a Renault 5-ös tűnik fel. Ezt követően három Volkswagen következik - sorrendben az ID.4, az ID.3, illetve az ID.7, majd a top 10 a BMW iX1-gyel, a Kia EV3-mal, valamint a Škoda Enyaqqal zárul.
Típus Eladott példányszám 2025-ben (db) változás 2024-hez képest (%)
1. Tesla Model Y 151 331 -28,0
2. Skoda Elroq 94 106 +204,478,3
3. Tesla Model 3 86 261 -23,6
4. Renault 5 E-Tech 81 517 +522,4
5. Volkswagen ID.4 80 123 +23,8
6. Volkswagen ID.3 78 667 +44,4
7. Volkswagen ID.7 76 368 +137,2
8. BMW iX1 69 816 +31,1
9. Kia EV3 66 802 +1246,8
10. Skoda Enyaq 65 787 -2,3

