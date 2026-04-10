Kína felé veszi az irányt a Hyundai Ioniq: íme az új, futurisztikus villanyautóik

A Hyundai Ioniq termékcsaládja évek óta ismert a nyugati piacokon, Kínában azonban eddig még nem próbálkoztak ezzel a névvel. A most bemutatott két modell sem a már bejáratott autók közül került ki, teljesen új típusokkal vágnak neki a Népköztársaság meghódításának. A Hyundai által Kínában értékesített összes jövőbeni Ioniq modellt bolygókról fogják elnevezni, ezt szem előtt tartva az első két koncepcióautó a Venus és az Earth (Föld) nevet kapta. A karosszzériát tekintve az előbbi egy szedán, míg az utóbbi egy SUV. A Hyundai kijelentette, hogy az Ioniq termékcsalád a jövőben „a termékkínálaton túl egy szélesebb, a helyi ügyfelekre szabott mobilitási ökoszisztémává fejlődik”.

A Hyundai szerint a Venus és a Föld a jövőbeli sorozatgyártású modellek formatervezési „barométereként” szolgál. A Venust Radiant Gold árnyalatban mutatták be, és megjelenésében minden más Ioniq modellhez képest jelentősen új irányt képvisel. Szögletes, sportos és agresszív orrot rajzoltak neki karcsú LED fényszórókkal és viszonylag nagy, de alacsonyra elhelyezett hűtőráccsal.

Az utastér is érdekes, arany díszítések és hatalmas panoráma képernyő dominálja. Utóbbi az infotainment rendszer érintőképernyőjeként és a jobb oldalon helyet foglaló utas szórakoztatására is szolgál, hasonlóan a Kínában jelenleg is gyártott és forgalmazott Hyundai Elexióhoz. Ezek azonban még csak tanulmányautók, így nem garantált, hogy a sorozatgyártásra érett modellek is ennyire radikálisak lesznek.

A Hyundai Earth SUV még drámaibb. Néhány hasonlóságot talán fel lehet fedezni a közelmúltban bemutatott Kia koncepcióautókkal, de ez is teljesen új irány a márka életében. Itt is merész az autó orra, ám itt inkább a robusztus dizájnra mentek rá, ezt emeli ki az Aurora Shield fantázianevű szürke szín is. Az utastérbe pillantva azonnal egyértelmű, hogy nincs oszlop az első és a hátsó ajtók között, csak ezt követően tűnik fel a hatalmas érintőképernyő és az átlátszó párnákkal feldobott ülések.

„A ma bemutatott két koncepcióautóval kezdődően olyan termékek sorát mutatjuk be, amelyek a Kínai vásárlókat mélyrehatóan ismerve valódi elkötelezettségünket tükrözik a piac iránt” – mondta Li Fenggang, a Hyundai pekingi részlegének elnöke. „Az Ioniq termékcsalád világszínvonalú biztonságára és minőségére építve hamarosan bemutatjuk azokat a sorozatgyártásra érett modelleket, amelyek zökkenőmentesen ötvözik a kínai fogyasztók által igényelt intelligens vezetési és kényelmi funkciókat.” - tette hozzá Li Fenggang.