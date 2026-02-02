Már az utakon a Škoda új, eddigi legolcsóbb villany-SUV-ja! Íme a fotók!

Kifejezetten jól alakult a Škoda számára a múlt év, ha csak a villanyautós eladásokat nézzük. Az Elroq egész Európában a második legkelendőbb EV volt, de az Enyaq is befért a top 10-be
. Mindez jó előjel lehet az Epiq számára is, hiszen mindkét márkatársánál olcsóbb lesz, így jó eséllyel ugorhat a toplisták élére.
A cseh márka újdonsága a Volkswagen konszern Electric Urban Car Family termékcsalád
részeként jelenik majd meg, így szoros "rokoni" szálak kötik a VW ID. Polo, Cupra Raval, illetve VW ID. Cross modellekhez. Ennek megfelelően az MEB+ padlólemez adja az alapját, az elérhető hajtásláncok pedig vélhetően megegyeznek majd a villany-Polóhoz rendelhetőekkel - ezek paramétereiről itt írtunk részletesen
.
Bár tavaly, a Müncheni Autószalonon a Škoda megvillantotta az Epiq koncepcióját
, egészen mostanáig kellett várni, hogy közutakon is felbukkanjon a prototípus. A márka ráadásul nem is csinált titkot belőle, több fotót is megosztottak a Facebook oldalukon, de a meglehetősen extrém álcafóliába csomagolt autóról Instagramon is osztottak meg felvételeket. Bár a rikító színekkel egyértelműen az autó vonalainak elrejtése volt a cél, így is könnyen kivehető, hogy a prototípus megtartotta a koncepció frontrészének karakteres vonásait. Hátul ugyan csak nagyon apró kivágásokon keresztül látszik a lámpatest, de már ennyiből is megfejthető, hogy a tanulmányon látott grafika itt is visszaköszön.
A jelenlegi tervek szerint késő tavasszal mutatja be a Škoda az Epiqet, amely elméletileg a legolcsóbb villanyautójuk lesz a mostani kínálatban, hiszen az ID.EVERY1-ból készülő típusnak nem lesz "cseh testvére". Emellett 2026-ban a gyártó a modellpaletta másik végén is terjeszkedik, hiszen jön a hétüléses szabadidő-autó is. Erről egyelőre kevesebbet tudni, de azt már elárulta a Škoda, hogy annak a neve Peaq lesz
.