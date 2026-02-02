Már az utakon a Škoda új, eddigi legolcsóbb villany-SUV-ja! Íme a fotók!

Már csak hónapok választanak el az új Škoda bemutatójától, így nem meglepő, hogy az utakon is felbukkan az Epiq

Gorzás Gergő 0 , , , , , , , ,

Hamarosan újabb villanyautóval bővül a Škoda elektromos termékpalettája, az Epiq pedig most először bukkant fel közúton. Mutatjuk, mit lehet tudni jelenleg az újdonságról!

Kifejezetten jól alakult a Škoda számára a múlt év, ha csak a villanyautós eladásokat nézzük. Az Elroq egész Európában a második legkelendőbb EV volt, de az Enyaq is befért a top 10-be. Mindez jó előjel lehet az Epiq számára is, hiszen mindkét márkatársánál olcsóbb lesz, így jó eséllyel ugorhat a toplisták élére. A cseh márka újdonsága a Volkswagen konszern Electric Urban Car Family termékcsalád részeként jelenik majd meg, így szoros "rokoni" szálak kötik a VW ID. Polo, Cupra Raval, illetve VW ID. Cross modellekhez. Ennek megfelelően az MEB+ padlólemez adja az alapját, az elérhető hajtásláncok pedig vélhetően megegyeznek majd a villany-Polóhoz rendelhetőekkel - ezek paramétereiről itt írtunk részletesen. Bár tavaly, a Müncheni Autószalonon a Škoda megvillantotta az Epiq koncepcióját, egészen mostanáig kellett várni, hogy közutakon is felbukkanjon a prototípus. A márka ráadásul nem is csinált titkot belőle, több fotót is megosztottak a Facebook oldalukon, de a meglehetősen extrém álcafóliába csomagolt autóról Instagramon is osztottak meg felvételeket. Bár a rikító színekkel egyértelműen az autó vonalainak elrejtése volt a cél, így is könnyen kivehető, hogy a prototípus megtartotta a koncepció frontrészének karakteres vonásait. Hátul ugyan csak nagyon apró kivágásokon keresztül látszik a lámpatest, de már ennyiből is megfejthető, hogy a tanulmányon látott grafika itt is visszaköszön.

 
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
 

Škoda Auto Official (@skodagram) által megosztott bejegyzés





A jelenlegi tervek szerint késő tavasszal mutatja be a Škoda az Epiqet, amely elméletileg a legolcsóbb villanyautójuk lesz a mostani kínálatban, hiszen az ID.EVERY1-ból készülő típusnak nem lesz "cseh testvére". Emellett 2026-ban a gyártó a modellpaletta másik végén is terjeszkedik, hiszen jön a hétüléses szabadidő-autó is. Erről egyelőre kevesebbet tudni, de azt már elárulta a Škoda, hogy annak a neve Peaq lesz.

You May Also Like

Már ötmilliónál jár az eladott Mazda CX-5-ösök száma!

an_admin Már ötmilliónál jár az eladott Mazda CX-5-ösök száma! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ekkorára nőtt a villanymotoros Mini Countryman hatótávolsága

an_admin Ekkorára nőtt a villanymotoros Mini Countryman hatótávolsága bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hibridként az igazi? Teszten a KGM Torres villanyosított változata!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?