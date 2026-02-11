Merész külsejű családi autó a Toyotától: bemutatkozott az új Highlander!

Néhány napja elárulta a Toyota, az új három üléssoros modell a Highlander következő generációja lesz, de egészen mostanáig kellett várni, hogy teljes egészében megmutassák az autót.
Tisztán elektromos hajtásláncra vált az ötödik generációval a Toyota Highlander, amely már a küllemén is tetten érhető. A frontrészen szinte teljesen zárt "hűtőmaszkot" rajzoltak, a világítótestek pedig követik a márka aktuális (villanyautós) formanyelvét, rendkívül hasonló látható például a nálunk is forgalmazott bZ4X-en (az USA-ban ez simán bZ néven fut a frissítés óta).
Hátul szintén letisztult, modern vonalakkal dolgoztak, bár itt jóval kevesebb a meglepetés, hiszen a Toyota korábban közzétett kedvcsináló fotóján látható volt a teljes hátsó traktuson végigfutó LED-csík. Emellett kizárólag a márka- és típusjelzés, valamint a BEV plakett került a csomagtér-ajtóra.
A Toyota az új Highlanderben is meghagyta a legfontosabb funkcióknak a fizikai gombokat, ugyanakkor a kijelzőket sem aprózták el. A háromküllős, multifunkciós kormány mögött 12,3 colos digitális műszeregység, míg középen 14 colos érintőképernyő található. Utóbbi alatt két vezeték nélküli telefontöltő kapott helyet, ezek között lapul az irányválasztó valamint a rögzítőfék is.
A Toyota közleménye szerint az új Highlander akár hétszemélyes kivitelben is készülhet, viszont a premierkor nyilvánosságra hozott felvételeken egy hatüléses konfiguráció látható 2-2-2-es kiosztásban.
Amerikában többféle hajtáslánccal is elérhető lesz a TNGA-K platformra épülő újdonság. A belépő szintet az XLE FWD jelenti a maga 221 lóerős teljesítményével, amelyhez egy 77 kilowattórás akkumulátor társul 462 kilométer várható hatótávval. Ez az aksi akár összkerékmeghajtású rendszerrel is társítható, így 435 kilométerre módosul a becsült hatótáv, cserébe 338 lóerő áll rendelkezésre. Az XLE AWD a nagyobb, 95,8 kilowattórás aksival is rendelhető, így 515 kilométert jósol a Toyota két töltés között.
Az abszolút csúcsfelszereltség Limited AWD néven fut, amely műszakilag semmiben sem tér el az XLE AWD csomagtól, csupán az extrák listája alakul másképpen - ilyen például a 22 colos felni és a kéttónusú fényezés. Az új Highlander gyártási helyszíne Georgetown, Kentucky államban az USA-ban. A Toyota új villanyos modelljének forgalmazása várhatóan 2026 végén, 2027 elején kezdődik az Egyesült Államokban, ugyanakkor az európai értékesítésről eddig semmilyen formában nem esett szó, így jó eséllyel hozzánk nem érkezik.