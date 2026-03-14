Nagyobb hatótávot és teljesítményt ígér a Ford Explorer frissített változata

A legfontosabb változást nem kívül kell keresni, hanem a lemezek alatt: az új LFP akkumulátorral az Explorer Standard Range akár 444 kilométert is megtehet egyetlen feltöltéssel, ami korábbi verzióhoz képest 17 százalékos növekedés. Az LFP akkumulátor további előnye, hogy kevesebb ritka nyersanyagot tartalmaz. A típus teljesítménye 190 lóerőre, forgatónyomatéka pedig 350 newtonméterre nőtt, így kereken 8 másodperc alatt gyorsít állórajtból 100 km/órás sebességre. Mindemellett alapfelszereltség lett az egypedálos mód, ami rengeteg villanyautós egyik kedvenc kényelmi funkciója.

Az utastérben is a technológiai részletek újultak meg, többek között a SYNC Move 6 fedélzeti szórakoztató rendszer is átláthatóbb menüt és könnyebben használható funkciókat kapott. Tovább bővült a vezetéstámogató technológiák listája is. Okosabb lett az Intelligens adaptív sebességtartó automatika, amely innentől a közlekedési lámpákat is felismeri, így az Explorer automatikusan lassít vagy megáll, ha a lámpa sárgára vagy pirosra vált. Az új Tolatássegítő automatikusan rögzíti a jármű nyomvonalának utolsó megtett 50 méterét, tolatáskor pedig ennek megfelelően automatikusan tudja forgatni a kormányt, miközben a vezetőnek csak a féket és a gázt kell kezelnie. Hasonlóan működik a tanítható parkolóasszisztens is, amely 5 különböző, korábbi parkolást tud elmenteni, és ha a vezető később ugyanoda akar beállni, a rendszer automatikusan megismétli a parkolási manővert.

Új vezetőfigyelő asszisztenst is kapott a modell, amely a sofőrt figyelő kamerával és a sávtartó asszisztens segítségével ellenőrzi a vezető figyelmét és az autó kezelését. A rendszer fékezéssel figyelmeztet, ha úgy tapasztalja, hogy az autós nem mozgatja a kormánykereket, majd ha a vezető továbbra sem reagál, a rendszer bekapcsolja a vészvillogót, állóra fékezi a járművet, oldja az ajtózárakat, és vészhelyzeti telefonhívást indít. Mindemellé az Explorer a jövőben hordozható áramforrásként is használható, akár 2,3 kilowattos teljesítményt képes leadni a munkaeszközöknek, vagy a világ végi táborozás elektromos kellékeinek.

A frissítéssel egyidőben az Explorer Collection változat is elérhetővé vált. A különkiadás exkluzív, Cactus Grey fantázianevű szürke fényezéssel és 20 colos, fekete felnikkel érkezik, a tető, illetve a körbeműanyagozás is fekete az autón. Az utastér uralkodó színárnyalata is fekete, narancssárga részletekkel. A frissített Explorer modellek, köztük az Explorer Collection már rendelhető a hazai márkakereskedésekben.