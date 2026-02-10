Több mint a megengedett kétszeresével hajtott Kecskeméten, ekkora bírság lett a vége!

Mindössze a múlt héten 992 túlzott sebességtúllépést regisztráltak Bács-Kiskun vármegyében. Ezek közül három esetben olyan mértékben figyelmen kívül hagyták a megengedett limitet, hogy a Police.hu is érdemesnek találta a traffipax által készített felvételeket a publikálásra. Közülük a "leglassabb" egy Mercedes szabadidő-autó volt, amelynek vezetője 50 km/órás korlátozás hatálya alatt 97 km/órával közlekedett. Egy Opel sofőrje csupán 3 km/órával volt gyorsabb, de így sikerült összehoznia, hogy a legális érték pontosan duplájával kapják lencsevégre autóját. Ezen gépjárművek üzembentartója 140 ezer forintos pénzbírságra számíthat a Police.hu tájékoztatása szerint.Bács-Kiskun vármegye útjain a múlt héten mégsem ők, hanem egy másik Opel vezetője hozta össze a legnagyobb léptékű sebességtúllépést. Márkatársánál mindössze 7 km/órával hajtott gyorsabban, ugyanakkor ez már éppen elég volt ahhoz, hogy neki ne 140, hanem 210 ezer forintot kelljen a közösbe befizetnie, amiért figyelmen kívül hagyta az 50 km/órás korlátozást.