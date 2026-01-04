Új Hyundai 2,2 millió forintért: vajon mennyire lehet fapados?

A Hyundai bemutatta Indiában a Prime Taxi termékcsaládot, vagyis az i10 kisautó és az alapjaira épülő Aura szedán lecsupaszított, fapados változatát Prime HB és Prime SD néven, kimondottan a taxisok és egyéb személyszállító flották részére. A Hyundai Prime HB alapára 599 900 rúpia, ami nagyjából 2,2 millió forintnak felel meg, míg a Prime SD alapára 689 900 rúpia, ami nagyjából 2,5 millió forintnak felel meg. Sajnos utastérfotókat csak a magasan extrázott változatról osztottak meg, ahogy egyébként ez lenni szokott a hasonlóan olcsó típusoknál.A spórolás azonban már az autók külsején is látványos, még a nappali menetfények helyét is fekete, műanyag takaróburkolatok fedik el mindkét modell orrán. A hajtásról minden esetben 1,2 literes, négyhengeres benzinmotor gondoskodik, gyárilag CNG rendszerrel párosítva. Mindez azért is érdekes, mert a CNG tartály a csomagtartóban kapott helyet, ami a két aprócska autónak komoly kompromisszum: az i10 alapú változatnak konkrétan a teljes puttonyát elfoglalja a rendszer.A hivatalos CNG-fogyasztás 3,52 kilogramm 100 kilométerenként a Prime SD, illetve 3,66 kilogramm 100 kilométerenként a Prime HB esetében. Természetesen ezeknél a modelleknél értelme sincs európai forgalmazás lehetőségéről beszélni, ám mindenképp érdekes, hogy mennyire más világ az indiai és az európai piac ezen a téren. A gyártó a két új modell sikerét elsősorban a filléres fenntarthatóság és az akár 5 évre, vagy 180 ezer kilométerre kiterjeszthető garanciától várja, ám egy 72 hónapos részletfizetési konstrukcióval is csábítják a vállalkozókat.