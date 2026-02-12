Újabb részletek derültek ki a Leapmotor hozzánk is érkező újdonságáról!

Közzétette a Leapmotor a Kínában A10, Európában B03X-ként hivatkozott modell technikai specifikációját

Eddig egészen szűkszavúan nyilatkozott a gyártó a hamarosan Európába is érkező Leapmotor B03X-ről, most viszont közzétette a legfontosabb adatokat.

Európának várhatóan idén nyárig kell várnia a B03X-re, viszont Kínában már megkezdődött a bevezetőkampány - igaz, ott A10-ként hivatkoznak a típusra. A régiós különbség pedig az áron is komolyan meglátszik, hiszen míg a márka hazájában forintba átszámítva nagyjából 4,5 millió forintot, addig Európában megközelítőleg 12 millió forintot kérnek majd a típusért. De mit kínálnak ennyiért? A Leapmotor újdonsága - legalábbis a kínai specifikáció szerint - 4,27 méter hosszú, 1,80 méter széles, 1,63 méter magas, míg a tengelytávja 2,60 méter. Nagyfeszültségű akkumulátorból kétféle kerülhet a B03X-be: 39,8 vagy 53 kilowattórás. Előbbivel a kínai CLTC szerinti becsült hatótáv 503 kilométer. Várhatóan ennél a WLTP szerint megállapított érték kevesebb lesz, mivel a népköztársaság mérési rendszere jóval engedékenyebb. A gyártó állítása szerint az autó 16 perc alatt képes 30-ról 80 százalékra feltölteni, viszont a maximális DC töltési sebességet nem hozták nyilvánosságra. Ellenben azt már biztosan tudni, hogy az A10/B03X kizárólag elsőkerék-meghajtással rendelkezik, 120 lóerős teljesítménnyel.

