Ünnepelhetnek a németek: újra az élen az Audi Kínában

Kína továbbra is fontos szerepet tölt be a nagy nevű prémiumgyártók életében, éppen ezért rázta meg annyira ezeket a vállalatokat a kínai vásárlók preferenciáinak az eltolódása. Egyrészt, a kínai autóipar fejlődésének köszönhetően már jóval kevésbé presztízskérdés a külföldi márka, másrészt pedig a technológiai és szoftveres innováció is egyre fontosabb Kínában, ezen a téren pedig egyszerűen nem tudtak lépést tartani a németek. 2021-ben, reagálva a visszaeső eladásokra, a FAW-Audi és a Huawei megkezdte a közös munkát, 2025-ben pedig megérkeztek a piacra a közösen fejlesztett, Qiankun intelligens sofőrsegédekkel felszerelt Audi modellek.A végeredmény magáért beszél, hiszen gyártó 570 088 járművet adott el 2025-ben, ami a teljes kategória 25,2 százalékát jelenti. Az elsöprő sikerben főszerepet kapott az Audi A6L, amelyből 172 ezer példány kelt el, ezzel a belső égésű motoros C szegmens bajnoka lett, de a Q5L 140 ezres példányszáma is megsüvegelendő, ami a prémium B-SUV modellek között lett aranyérmes Kínában. A sikerhez az is hozzájárult, hogy az Audi egységesítette az árait Kínában, illetve a vásárlók közvetlenül a gyártótól rendelhetik meg az autóikat, miközben a szervizhálózat megmaradt. Fontos azonban megjegyezni, hogy a fent részletezett eredménybe a SAIC-Audi együttműködés keretei között készült modellek nem tartoznak bele, így a végig nagybetűs, négy karika nélküli AUDI almárka sem, ez ugyanis külön gyártónak számítanak a kínai piacon,