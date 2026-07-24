Gumifüstbe burkolózott Máriapócs – ilyen volt a Summer Drift Festival!

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Július 11–12. között ismét benzingőz és gumifüst borította be a máriapócsi RabócsiRinget. A Drifting.hu szervezésében lezajlott Summer Drift Festival mezőnyébe 14 országból érkeztek versenyzők, így a hazai pilótáknak komoly nemzetközi ellenfelekkel kellett megküzdeniük. Egy driftverseny hangulatát nehéz igazán jól visszaadni képekkel vagy videókkal. A helyszínen egyszerre érezni az elégetett gumi jellegzetes szagát, hallani a több száz lóerős motorokat, és látni, ahogy az autók sokszor centiméterekre haladnak egymástól. Mindezt úgy, hogy a pilóták közben folyamatosan a tapadás határán egyensúlyoznak.

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A paddockban legalább annyira érdekes volt körülnézni, mint a pálya mellett. A látványos építések között rengeteg BMW sorakozott, de természetesen japán modellekből sem volt hiány. Az autók jelentős része már csak nyomokban emlékeztetett az egykori utcai változatára. Bukócsövek, kiszélesített karosszériák, jelentősen megnövelt kormányszög és alaposan átépített hajtásláncok jelezték, hogy itt már kifejezetten versenyzésre készült gépekről van szó.

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Az üldözőnek nincs könnyű dolga A kvalifikáció során még egyenként teljesítették értékelt köreiket a versenyzők, az igazán látványos küzdelmek azonban a páros csaták során kezdődtek. Ezekben az egyik pilóta vezeti fel a kört, míg az üldöző feladata, hogy a lehető legpontosabban lemásolja az előtte haladó autó mozgását, és közben minél kisebb távolságot tartson. Minden versenyző megy egy kört felveztőként és követőként is. A két kör eredményeiből dől el, hogy ki lesz a továbbjutó. Kívülről egyszerűnek tűnhet, ám az üldözőnek a saját íve mellett az előtte haladó minden mozdulatára is figyelnie kell. Egy apró megtorpanás, pontatlan váltás vagy rosszul megválasztott ív könnyen eldöntheti a továbbjutást. Mindez olyan tempó mellett történik, amelynél egy hiba akár komoly ütközéssel is végződhet.

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A Street kategória különösen jól megmutatta, hogy az utánpótlásban sincs hiány. A döntőben Laczkovszky Áron és Holzhauser Levente mérkőzött meg egymással. A párharcból végül Laczkovszky került ki győztesen, míg Holzhauser a második helyet szerezte meg. A dobogó harmadik fokára Molnár László állhatott fel. Magyar győzelem a profik között A legnagyobb érdeklődés természetesen a PRO kategória csatáit kísérte. Ebben a mezőnyben már rendkívül erős, gyakran 800 lóerő körüli vagy annál is nagyobb teljesítményű versenyautók sorakoztak fel. A nagy erő azonban önmagában keveset ér. A bírók az ívválasztást, a sebességet, az autó szögét és a páros csaták során mutatott közelséget egyaránt figyelték.

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A PRO döntőben Cselőtei Patrik és Erik Lobmayer feszült egymásnak. A látványos finálé végén Cselőtei szerezte meg az első helyet, így a nemzetközi mezőny ellenére magyar győzelemnek örülhetett a máriapócsi közönség. Cselőtei sikere aligha nevezhető váratlannak. A Toyota Supra Mk4 alapjaira épített, ikerturbós V8-assal versenyző pilóta korábban magyar bajnoki címet és Drift Kings-győzelmet is szerzett, az elmúlt években pedig a nemzetközi mezőnyben is többször bizonyította rátermettségét.

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A PRO2 mezőnyében szintén magyar siker született. Révhelyi Péter első alkalommal indult a Drift Kings sorozatban, ám látványos Nissan PS13-asával már a kvalifikáción megszerezte az első helyet. Lendületét a vasárnapi páros csatákra is átmentette, így rögtön az első szereplése alkalmával győzni tudott. A döntőben Kósa Csabát utasította maga mögé, míg a harmadik helyen a lengyel Lukasz Pekala végzett.

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A csajok sem maradtak ki a csatákból A Drift Queens kategóriában Natalia Iocsak bizonyult a hétvége legerősebb versenyzőjének. A román pilóta már a kvalifikáción az élre állt, majd a páros csaták során is megőrizte magabiztosságát. A döntőben a háromszoros Drift Queen-bajnok Sandra Janusauskaite volt az ellenfele, ám Iocsak pontosabb teljesítménnyel megszerezte a győzelmet. Janusauskaite a második, a francia Cléa Ulmer pedig a harmadik helyen zárta a máriapócsi fordulót.

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A driftet élőben kell látni A Summer Drift Festival ismét bebizonyította, hogy a drift jóval több látványos gumifüstölésnél. Komoly technikai felkészültséget, rendkívüli autókezelést és rengeteg bátorságot követel a versenyzőktől. A páros csaták során pedig nemcsak a nyers teljesítmény számít. Sokszor egyetlen apró hiba választja el a továbbjutót a kiesőtől. A RabócsiRing kialakítása ráadásul lehetővé teszi, hogy a nézők valóban közel kerüljenek az eseményekhez. Innen már a sebesség és az autók közötti távolság is egészen másként hat, mint egy telefon vagy monitor kijelzőjén keresztül. Aki egyszer megtapasztalja a rajt előtt felpörgő motorok hangját, majd látja, ahogy két versenyautó szinte egymás ajtaján fordul keresztbe, gyorsan megérti, miért vonz egyre több rajongót ez a sportág.

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