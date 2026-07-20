Ezeket a Skodákat kevesen ismerik!

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Aki követi a rali világának eseményeit, biztosan nem lepődik meg egy Škoda versenyautó láttán, ám sokan nem tudják, hogy mennyire régre nyúlik vissza a cseh gyártó motorsport tevékenysége. Egészen azokra az időkre, amikor még a jogelőd Laurin&Klement kizárólag kétkerekűeket gyártott. A gyáralapítók először 1901-ben „fertőződtek” meg a motorsport szeretetével, amikor az ő Slavia B motorkerékpárjukkal indult Narcis Podsedníček az 1200 kilométeres Párizs–Berlin versenyen. Onnantól nem volt megállás, még a század közepén a kommunista diktatúra idején sem.

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Skoda Sport Le Mans? Bizony, a Škoda neve a legendás 24 órás versenyen is megfordult. A nevezés okaira szerintem minden motorsport rajongó magától is rájöhet: Népszerűsíteni kívánták a márkát a vasfüggönyön kívül is, valamint a verseny tökéletesnek bizonyult bizonyos alkatrészek tartósságának tesztelésére is. A második világháború utűn 1949-ben rendezték meg újra a Le Mans-i 24 órás versenyt, a Škoda pedig egy évre rá már ott is volt! Az 1950-ben indított autó a 1101 Tudor alapjaira épült, de lényegében egy roadster született a mérnökök keze alatt. A kasztnit alumíniumból formálták kézi munkával, viszont rengeteg alkatrész a széria Tudorból érkezett, a gumiabroncsokat pedig a Barum szállította a hazai versenyekre.

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Először két kékre fényezett autó készült el, az egyiket az 1500 köbcentis kategóriába szánták 56 kőkemény lóerővel (kompresszorral), a másikat az 1100 köbcentis kategóriába 42 lóerővel. A kis cseh pályán utasként ülhettem néhány kör erejéig ebben az autóban és azt kell mondjam, elképesztő élmény. Ma már megmosolyogtató egy versenyautóban a feljebb említett lóerők száma, és nem kevés őrültség kell, hogy ilyen masinával 24 órás versenyre vállalkozzanak.

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Ahogy említettem, a nagy verseny előtt hazai futamokon próbálták ki őket, majd úgy döntöttek, hogy Le Mans-ba a kompresszor nélküli változatot viszik. Oda már nemzeti színekre pingálták az autót, valamint a francia előírásoknak megfelelővé alakították. 180 milliméterrel megtoldották a tengelytávolságot, kapott egy kis „szélvédőcskét”, továbbá Michelin gumikra cserélték a Barum abroncsokat. Teletankolva 700 kilogrammot nyomott a versenyautó, amelynek a már említett 1089 köbcentis, kompresszor nélküli, vízhűtéses, négyhengeres motorját 50 lóerősre gyúrták, amit 5200-as percenkénti fordulatnál adott le. Az akkoriban szokásos versenyüzemanyag (etanol, benzin és aceton keveréke) 140 km/h végsebességet tudott, 100 kilométeren 12 literes fogyasztással. Egy tartálynyi üzemanyag 4 órányi padlógázas szakaszra volt elegendő, ám ez jobb értéknek bizonyult, mint az ellenfelek fogyasztása. Václav Bobek és Jaroslav Netušil tehát hosszabb távokat tudott megtenni. Azonban a verseny 13. órájában, a 121 körben egy technikai hiba miatt kiállni kényszerültek egy filléres alkatrész, a dugattyú csapszeg hibája miatt. Nem egyedi eset ez a motorsport történelmében, ám ez valószínűleg nem vígasztala a csapatot. Le Mans-ba nem tértvissza többé a Škoda Sport, de a keleti blokk országaiban további 80 versenyen indították az időközben egyre erősebbé váló autót, ami utoljára már 190 lóerővel állt rajthoz. Nemcsoda, hogy csehszlovák sebességrekordot is döntöttek vele.

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Škoda 1100 OHC Majdnem folytatódott a Le Mans-i történet, ám a politika közbeszólt és a nyugat nem engedte a keletet, hogy rajthoz álljon. Pedig már készen várakozott az 1100 OHC. Ami akár a kelet Ferrarija nevet is viselhetné, ha a 130 RS a kelet Porschéja. Ezúttal már egy teljesen saját csővázra építették a kasztnit, az autó orrába pedig hosszában helyezték el a sornégyes, 1089 köbcentis benzinmotor, amely ezúttal 92 lóerőt tudott 7700-as percenkénti fordulaton. Eredetileg a motor magas oktánszámú repülőgép-üzemanyaggal működött, és eleinte csehszlovák Jikov ikerkarburátorokat használtak, majd ezeket olasz WEBER karbikra cserélték.

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A 2,2 méter tengelytávú versenyautón független felfüggesztéseket alkalmaztak elöl és hátul egyaránt, a háromküllős kormánykerék pedig könnyedén kiszerelhető volt a pilóta gyors be- és kiszállása érdekében. Senki se feledje, ekkor 1956-ot írtunk! A 3880 mm hosszú, 1430 mm széles és 964 mm magas versenyautó üres tömege mindössze 583 kilogramm volt, a karosszéria pedig nem alumíniumból, hanem üvegszálas műanyagból készült, és jól láthatóan már az áramlástani szempontokkal is többet foglalkoztak. Az első éles versenyére 1958-ban került sor Mladá Boleslavban. Le Mans-ba viszont soha nem indulhatott, csak a kommunista országok versenyeire korlátozódott az autó karrierje.

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Škoda 130 RS A kelet Porschéja már jóval ismerősebb lehet, de ez sem előzmény nélküli, hiszen az 1000 MB sikereinek köszönheti a megszületését. Ha a Škoda első hátsókerék-meghajtású típusa nem hozza a sikereket, akkor talán nem folytatták volna a sportprogramot, amely megszülte a 180 és a 200 RS modelleket. Igen ám, de ezeket sem kaptak homologizációt a nyugati versenyeken.

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Ezért született a 130 RS, amely 1975 áprilisában a mosti versenypályán debütált, majd az Európai Túraautó-bajnokság brünni futamán is elindulhatott alig egy hónappal később. A 2000 cm³ alatti kategóriában a 3. és a 4. helyet szerezte meg a vízhűtéses, OHV szelepvezérlésű négyhengeres motorra, amelyet a hátsó tengely mögé szereltek be. Eleinte 112 lóerőt nyújtott 7250 fordulat/percnél, ám a versenyautó fokozatos fejlesztésével 142 lóerőre emelkedett a teljesítmény 8500 fordulat/percnél.

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Az Európai Túraautó-bajnokságban 1978-ban futottak először teljes szezont az autóval és év végén az összetett 3. helyen zárt. Egy évre rá már az összetett második helyet szerezte meg, majd 1981-ben összetett bajnoki címet szerzett olyan márkákat megelőzve, mint az Audi és a BMW. A Škoda Múzeumban őrzött példányt rendszeresen meghajtják különböző rendezvényeken és erről is csak elismerően tudok nyilatkozni, még driftgépnek sem utolsó, ahogy azt a jobbegyben megtapasztalhattam.

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Škoda Favorit Hosszan folytathatnám a sort a különleges Škoda versenyautókról, de a tördelő megköti a kezem, úgyhogy még a Favoritról kell szót ejtenem. Mert igazából ez okozta a legnagyobb meglepetést. Tőle vártam a legkevesebbet, mégis sokkoló, hogy milyen kanyartempóra képes. Itt már egyértelműen egy ralira szánt versenygépről van szó, amit még épp a Volkswagen éra előtt építettek.

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Az orrában hordott erőforrás hengerűrtartalma a széria 1 289 cm³-ről 1 299cm³-re nőtt, kezdetben 6 500 fordulat/percnél 102 lóerő teljesítményt nyújtott. Később egy Pierburg iker-karburátor beépítésének köszönhetően a teljesítmény 7 000 fordulat/percnél 118 lóerőre nőtt. Eleinte ötfokozatú sebességváltót használtak, de ezt később egyenes fogazású, hatfokozatú sebességváltó váltotta fel. Végsebessége áttételkiosztástól függően akár 210 km/h is lehetett

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A fehér karosszériát eredetileg piros és kék csíkok díszítették, amelyek később ugyanazokból a színekből álló kockás mintázatnak adták át a helyüket. Ezt 1993-ban a zöld „V” (victory) győzelmi jel és a piros csík váltotta fel – ez ma az RS autók emblémája.

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Első körben ezeket a Škodákat akartam mindenképp megmutatni, de még az is lehet, hogy folytatjuk a sort, hiszen akad még bőven a Škoda múzeumában érdekesség a motorsportok rajongóinak számára.