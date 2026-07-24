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Autósvilág hírei2026. 07. 24.

Videó: így menekülnek a zalaegerszegi motoros fiatalok a rendőrök elől!

Hiába üldözik a rendőrök sokszor kilométereken át a fiatalokat, azok egyszerűen nem hajlandóak megállni, ráadásul a közlekedési szabályokra is magasról tesznek. Videón a felháborító manőverek!

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Gorzás Gergő
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Nemcsak magukat, hanem a közlekedés többi résztvevőjét is komoly veszélynek teszik ki azok a motoros fiatalok, akik az utóbbi időben, csapatba verődve bandáznak Zalaegerszegen. A járművezetők sokszor a rendőri jelzés ellenére sem állnak meg, menekülés közben pedig több közlekedési szabályt is megszegnek, forgalom elől elzárt helyekre hajtanak be, gyalogosokat veszélyeztetnek – írja friss bejegyzésében a Zala vármegyei rendőrség Facebook oldala. A szolgálati gépkocsik fedélzeti kamerái több olyan filmbe illő esetet is rögzítettek, amelyek sajnos a fiatalok valós közlekedési morálját mutatják be. Az egyenruhások már azonosították őket, és kiderült, hogy egyesek vezetői engedéllyel sem rendelkeznek. A rendőrség fokozottan kéri a szülőket, hogy beszélgessenek a gyermekeikkel a szabályokról, valamint felhívták a figyelmet, a 14. életévét be nem töltött egyén nem vonható felelősségre, ám az a felnőtt, ak iátengedi neki a gépjárművet, azzal szemben akár büntetőeljárás is indulhat.
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