A Volkswagentől és a Nissantól csábítja át a vásárlókat az új, kínai Mazda 6e

Rengeteg az e-Golf és Nissan Leaf tulaj a Mazda újdonságának vásárlói között

Németh Kornél 0 , , , , , , , ,

Visszatérő vásárlók helyett teljesen más célközönséget szólít meg a Mazda új, kínai alapokra épülő, tisztán elektromos szedánja.

Alig 5 hónap alatt 7000 kínai villanyszedánt adott el a Mazda a japán emblémával Európában, jóval érdekesebb azonban, hogy miből ülnek át ezek a vásárlók. A gyártó ugyanis a bevezetés előtt azt feltételezte, hogy főként a visszatérő vásárlóknak, vagyis a korábbi Mazda tulajoknak imponál majd a 6e szedán. Martijn ten Brink, a Mazda európai vezérigazgatója azonban az Automotive News Europe hírportálnak azt nyilatkozta, hogy a vásárlók között rengeteg az e-Golf és a Nissan Leaf tulajdonos, akik ID.7 és Ariya helyett választják inkább a Mazda újdonságát. Állítása szerint ezen felül olyan cégek is akadnak, akik komplett Passat flottákat cserélnek le elektromos Mazda szedánokra. Mindez azonban Brink szerint csak a kezdet: a CX-6e SUV érkezése még nagyobb hullámokat verhet, a gyártó célja 40 ezer villanyautót eladni 2026-ban.

You May Also Like

Ilyen az Audi Q7-nél is nagyobb villanyautó a Volkswagentől

Juhász Ági Ilyen az Audi Q7-nél is nagyobb villanyautó a Volkswagentől bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Végsebesség-teszten az Év Autója!

Németh Kornél 0

Defender hasonmást villantott a Chery

Juhász Ági Defender hasonmást villantott a Chery bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?