A Volkswagentől és a Nissantól csábítja át a vásárlókat az új, kínai Mazda 6e

Alig 5 hónap alatt 7000 kínai villanyszedánt adott el a Mazda a japán emblémával Európában, jóval érdekesebb azonban, hogy miből ülnek át ezek a vásárlók. A gyártó ugyanis a bevezetés előtt azt feltételezte, hogy főként a visszatérő vásárlóknak, vagyis a korábbi Mazda tulajoknak imponál majd a 6e szedán. Martijn ten Brink, a Mazda európai vezérigazgatója azonban az Automotive News Europe hírportálnak azt nyilatkozta, hogy a vásárlók között rengeteg az e-Golf és a Nissan Leaf tulajdonos, akik ID.7 és Ariya helyett választják inkább a Mazda újdonságát. Állítása szerint ezen felül olyan cégek is akadnak, akik komplett Passat flottákat cserélnek le elektromos Mazda szedánokra. Mindez azonban Brink szerint csak a kezdet: a CX-6e SUV érkezése még nagyobb hullámokat verhet, a gyártó célja 40 ezer villanyautót eladni 2026-ban.