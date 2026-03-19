Beárazták itthon a Toyota új SUV-ját! Íme a pontos ára!

Még tavaly májusban láthattuk először közelebbről a bZ4X Touringot, ugyanakkor egészen eddig kellett várni a magyarországi árak publikálására. A Toyota weboldalán jelenleg még nincs pontos árlista, viszont a különböző kivitelek árai szerepelnek a portálon.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A belépő szintet a 221 lóerős, Style csomaggal ellátott modell jelenti, amelynek alapára 19 660 000 forint. Ugyanez a felszereltség az erősebb 375 lóerős hajtáslánccal (amely már mindkét tengelyen hajt) 20 660 000 forinttól konfigurálható. Ugyancsak ezzel a technikával, viszont a csúcsfelszereltségnek számító Executive VIP csomaggal konfigurálható jelenleg a legdrágább bZ4X Touring, hiszen 22 330 000 forinttól indulhat a matek. Ezt pedig a konfigurátorban csak a feláras fényezésekkel lehet "fokozni": ezek közül a zafírkék a legdrágább, 390 ezer forintot kérnek érte.

-Hirdetés -