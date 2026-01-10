Biztosan nem találod ki, hol villantotta meg a DS az új SUV-ját!

Nem várt helyen bukkant fel a DS vadiúj autója, amely várhatóan az idei évben fog bemutatkozni. Mutatjuk az első felvételeket az új szabadidő-autóról!
Manapság már semmi meglepő nincs abban, hogy a világpremier előtt az adott márka közzétesz néhány kedvcsináló fotót az autóról. Erre a legtöbbször valamelyik közösségi média platformot használják, de az sem ritka, hogy a hivatalos sajtóoldalra is felkerülnek az említett felvételek.
A DS ezúttal nem a szokott utat választotta, és a vállalat vezető beosztásban dolgozó munkatársai a LinkedIn felületükön közöltek videókat egy álcafóliába burkolt SUV-ról - szúrta ki a spanyol Motor1. Az egyelőre meg nem nevezett típus jó eséllyel a 7-es következő nemzedéke. Ebbe az irányba mutat az időzítés is, hiszen a hírek szerint a francia prémiummárka 2026-ban tervezi lecserélni az immár 9 éve piacon lévő autót.
Az álcafólia miatt egyelőre nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, de az már ennyiből is látszik, hogy az új SUV megkapja a N°8-as formavilágát - legalábbis erre utal a frontrész kialakítása. Emellett a hűtőmaszk hiánya miatt szinte biztos, hogy egy villanyosított autó szerepel a felvételeken, ami alátámasztja az előzetes várakozásokat, amelyek szerint a 7-es tisztán elektromos lesz a következő generációtól. Mindenesetre a DS egyelőre nem adott ki közleményt az álcafóliás modell kapcsán, így nincs hivatalos megerősítés sem a hajtásláncról, sem arról, hogy ez valóban a 7-es utódmodellje-e vagy sem.