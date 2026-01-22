Immár hivatalos: idén 2 teljesen új típust fog bemutatni a Dacia!

Nyilvánosságra hozta a Dacia a 2025-ös értékesítési eredményét, amely alapján 697 408 gépkocsit szállított le a francia-román márka, 3,1 százalékos növekedést produkálva 2024-hez mérten. A sikerben hatalmas szerepet vállalt a Sandero, amely 2017 óta minden évben a legnépszerűbb autó volt Európában a privát ügyfelek között, de 2025-ben az abszolút sikert is ez a modell húzta be - erről itt írtunk korábban
. Emellett említést érdemel a Duster is, hiszen ebből is közel 194 ezer talált gazdára, amivel a SUV is a kontinens legkelendőbb típusai között szerepel.
A már eddig is részben ismert számadatokon túl viszont sokkal érdekesebb, amit a Dacia a közlemény végén írt a 2026-os kilátásokat illetően. A márka kiemelte, hamarosan bemutatkozik az A-szegmensbe szánt tisztán elektromos modelljük, amelynek nevét továbbra sem fedték fel. Azonban szinte biztosra vehető, hogy a szóban forgó típus a tavaly leleplezett Renault Twingo
alapjaira fog épülni, az árával pedig valamivel a francia testvér alá fog licitálni. Emellett a Dacia elárulta, hogy a C-szegmensben is terjeszkednek egy belső égésű motoros/ hibrid autóval.
Utóbbi körül egyelőre több a kérdőjel, viszont nagy eséllyel ez a házon belül csak "C-neo"
projektnéven emlegetett kombi lehet a másik újdonság. Iparági források szerint a puttonyos a Renault Csoport CMF-B platformjára épülhet majd, a hajtásláncokat pedig egy az egyben átemelhetik a Bigsterből. Hivatalos ár értelemszerűen még nincs, de állítólag 9 millió forint környékére lőhetik be a kombit, így jóval olcsóbb lehet, mint például a Volkswagen konszern által gyártott konkurens modellek, ellenben a márka többi autójára (pl.: Sandero) nem fog veszélyt jelenteni. A Dacia a közleményben nem részletezte, hogy 2026 mely szakaszában fogja bemutatni az említett típusokat.