Olyan hibridet villantott az Omoda, amelytÅ‘l izzadhat a konkurencia!

Alap az extra szlogennel indult hÃ³dÃ­tÃ³ ÃºtjÃ¡ra a hazai piacon az Omoda, Ã©s valÃ³ban kivÃ¡lÃ³ Ã¡r-Ã©rtÃ©k arÃ¡nyÃº modelleket lehet hazavinni a mÃ¡rka neve alatt. Azonban lehet ezt mÃ©g fokozni, hiszen az Omoda 5 eddigi sima benzinmotoros Ã©s a teljesen elektromos vÃ¡ltozatai mellÃ© megÃ©rkezett a full hibrid hajtÃ¡slÃ¡nccal felvÃ©rtezett modell, az SHS-H.Azonban nem az Ãºj hajtÃ¡slÃ¡nc az egyetlen ÃºjdonsÃ¡g, hiszen egy kisebb rÃ¡ncfevarrÃ¡son is jÃ¡rt a modell, ami szerintem jÃ³t tett neki. JÃ³val harmonikusabbÃ¡ vÃ¡lt az orra, bÃ¡r hozzÃ¡ kell tennem ,hogy a lÃ¡tvÃ¡nyossÃ¡gÃ¡val eddig sem volt baj. ValÃ³szÃ­nÅ±leg ezÃ©rt nyÃºltak hozzÃ¡ Ã³vatosan, lÃ©nyegÃ©ben a fÃ©nyszÃ³rÃ³kat meghagytÃ¡k, de kÃ¶rÃ¼lÃ¶tte Ã¡tszabtÃ¡k az autÃ³ orrÃ¡t. Az egyedÅ± hÅ±tÅ‘maszk egy picit kisebb felÃ¼letÅ± lett, valamint a lÃ¶khÃ¡rÃ­tÃ³n is mÃ³dosÃ­tottak, szÃ³val a szokÃ¡sos kozmetikÃ¡zÃ¡s tÃ¶rtÃ©nt, viszont Ã­gy mÃ©g kellemesebb a szemnek a formaterv. HÃ¡tul a HEV felirat a vÃ¡ltozÃ¡s, ami a hajtÃ¡slÃ¡ncrÃ³l Ã¡rulkodik, bent pedig maradt minden a jÃ³l megszokott, kÃ©t 12,3 colos kÃ©pernyÅ‘vel, Sony hangrendszerrel, igÃ©nyes anyaghasznÃ¡lattal. Viszont a csomagtÃ©r mÃ©rete egy kicsit csÃ¶kkent, az alapmÃ©ret 300 liter, de ez bÅ‘vÃ­thetÅ‘ jÃ³val nagyobbra aÂ hÃ¡tsÃ³ Ã¼lÃ©sek lehajtÃ¡sÃ¡val.Az SHS-H megnevezÃ©s annyit tesz, hogy Super Hybrid System Ã©s a H utÃ³tag jelÃ¶li a full hibrideket, a P pedig a konnektoros hibrideket. Az 5-Ã¶sbÅ‘l P nincs, csak H, de ez nem is baj, mert nagyon kellemes meglepetÃ©s, ahogy ez a rendszer mÅ±kÃ¶dik. Alapja 1,5 literes, turbÃ³s benzinmotor, amely Miller-ciklusÃº, Ã©s ehhez tÃ¡rsul egy villanymotor, Ã­gy a rendszerteljesÃ­tmÃ©ny 224 lÃ³erÅ‘, a maximÃ¡lis nyomatÃ©k pedig 295 Nm. Ezzel 7,9 mÃ¡sodperc alatt letudhatÃ³ a szÃ¡zas sprint, de sokkal fontosabb, hogy a sebessÃ©gvÃ¡ltÃ³ nem egy CVT jellegÅ± megoldÃ¡s, ami sok-sok full hibrid jellemzÅ‘je, Ã©s ez az OmodÃ¡nÃ¡l dedikÃ¡lt hibrid vÃ¡ltÃ³nak nevezett szerkezet bizony sokkal kellemesebb gyorsulÃ¡si Ã©rzetet ad.KellÅ‘en rugalmas, alig venni Ã©szre, amikor a villanyhajtÃ¡s Ã©s a benzinmotor kÃ¶zÃ¶tt vÃ¡lt. BÃ¡rmikor kÃ¶nnyedÃ©n lehet vele elÅ‘zni, nagyon hamar megÃ©rkezik a nyomatÃ©k az elsÅ‘ kerekekre. 20 km/h tempÃ³ig simÃ¡n csak villannyal hajt, aztÃ¡n terhelÃ©stÅ‘l fÃ¼ggÅ‘en soros, vagy pÃ¡rhuzamso hibridkÃ©nt viselkedik. A hangszigetelÃ©sre sem lehet panasz, igazÃ¡bÃ³l csak akkor tÅ±nik erÅ‘sebbnek a zaj, amikor a benzinmotor tÃ¶lti az 1,83 kWh kapacitÃ¡sÃº akkumulÃ¡tort, mert ez olyankor is megtÃ¶rtÃ©nhet, amikor nem szÃ¡mÃ­t a fÃ¼l motorhangra.RÃ¡adÃ¡sul annak ellenÃ©re, hogy jÃ³l Ã©rezhetÅ‘en lÃ¡gy a rugÃ³zÃ¡s hangolÃ¡sa, egyÃ¡ltalÃ¡n nem dÅ‘l be vÃ©szesen a tempÃ³s kanyarokban, sÅ‘t kimondottan szÃ©pen lehet vele tartan iaz Ã­veket. Ebben csak steril kormÃ¡nyzÃ¡s az egyetlen porszem, de ami a tempÃ³s kanyarokban hÃ¡trÃ¡ny, az a hÃ©tkÃ¶znapi kÃ¶zlekedÃ©s nagy rÃ©szÃ©ben, fÅ‘leg a parkolÃ¡soknÃ¡l elÅ‘ny. SzÃ³val Ã¶sszessÃ©gÃ©ben kellemes vezetni a 4,45 mÃ©ter hosszÃº, Ã¼resen 1,6 tonnÃ¡s, full hibrid OmodÃ¡t, amely a benzinkÃºton sem fog sokat kÃ©rni. A menetprÃ³ba sorÃ¡n 5,6 Ã©s 6,5 liter kÃ¶zÃ¶tti Ã©rtÃ©keket mutatott a fedÃ©lzeti rendszer, mikÃ¶zben hegyeken-vÃ¶lgyeken Ã¡t nyÃºztuk, ami mÃ©g akkor is jÃ³ eredmÃ©ny, ha a valÃ³sÃ¡gban nÃ©hÃ¡ny decivel tÃ¶bb leszÂ a tankolÃ¡s szerinti Ã©rtÃ©k. FÅ‘leg, hogy vÃ¡rosi hasznÃ¡latban ez valÃ³szÃ­nÅ±leg 5 liter alÃ¡ is bevihetÅ‘, de ezt majd egy hosszabb teszt fogja megmutatni.Az Omoda hazai eladÃ¡sait pedig igencsak megdobhatja ez a modell, ugyanis most kedvezmÃ©nyesen 11,9 milliÃ³ forintÃ©rt tÃ©nyleg olyan gazdag felszereltsÃ©get ad, amit mÃ¡soknÃ¡l nem fognak megtalÃ¡lni ennyiÃ©rt. De nem Ã¡m felesleges extrÃ¡krÃ³l van szÃ³, hanem tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt olyan kÃ©nyelmi megoldÃ¡sokrÃ³l, mint a fÅ±thetÅ‘ Ã©s szellÅ‘ztethetÅ‘ elsÅ‘ Ã¼lÃ©sek, vezetÃ©k nÃ©lkÃ¼li telefontÃ¶ltÅ‘ (50W), kormÃ¡nyfÅ±tÃ©s, napfÃ©nytetÅ‘, elektromos csomagtÃ©r-ajtÃ³, 18 colos kÃ¶nnyÅ±fÃ©m felnik, Ã©s a mÃ¡r emlÃ­tett prÃ©mium hifi. LÃ©nyegÃ©ben csak a figyelemfelkeltÅ‘bb fÃ©nyezÃ©sÃ©rt kell fizetni legyen az mondjuk a vÃ¶rÃ¶s, vagy a kÃ©ttÃ³nusÃº megoldÃ¡sok. Esetleg az alapbÃ³l 7 Ã©v, vagy 150 ezer km garancia kiterjesztÃ©sÃ©Ã©rt, mert erre is van Ã¡m lehetÅ‘sÃ©g. Ãšgyhogy az Omoda tovÃ¡bbra is figyelemre Ã©rdemes szereplÅ‘je a piacnak.