Így fog kinézni az új Honda logó!

A Honda bejelentette, hogy új, frissített formájú H logót vezet be autóipari üzletágának szimbólumaként, amelyet a jövőben mind az elektromos járműveken, mind a főbb hibrid modelleken alkalmazni fognak. Az új embléma a gyártó következő generációs modelljein mutatkozik majd be, amelyek 2027-től érkeznek, ugyanakkor fokozatosan kiterjesztik más üzleti területekre is – többek között a márkakereskedések arculatára, kommunikációs felületekre és az autó motorsport-tevékenységekre. A H-emblémát eredetileg 1963-ban vezették be, és azóta több átdolgozáson ment keresztül. A fent látható változatot először a következő generációs elektromos járművek – köztük a Honda 0 Series – érkezéséhez kapcsolódóan mutatták be. Az embléma két kinyújtott kezet szimbolizál, ezzel kifejezve a Honda elkötelezettségét a mobilitás határainak kitágítására és az emberek igényeinek kiszolgálása iránt. Az új jelzés fokozatosan kerül majd bevezetésre az autós üzletág teljes területén.