Rengeteg SUV fogyott idén Európában, gondoltad volna, hogy ez volt a legnépszerűbb?

2020 óta folyamatosan nő a szabadidő-autók piaci részesedése Európában. Az évtized elején még "csak" 41,3 százalékot tudhattak magukénak. A fordulat 2022-ben következett, ugyanis a SUV-ok ekkor lépték át az 50 százalékos határt, azóta pedig továbbra is felfelé szálló ágban a szegmens, hiszen idén januárban már 59,2 százalékot hasítottak ki a képzeletbeli tortából - derül ki a Dataforce elemzéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra.
Persze, mindez annak is köszönhető, hogy az olyan nagy gyártók, mint a Volkswagen, Renault, Ford, vagy épp Toyota olyan modellek gyártásába kezdtek, amelyek hasmagasságát megemelték, valamivel robosztusabb külsőt kaptak, viszont dimenzióikban nem sokkal nagyobbak, mint az egykor piacvezető kompakt ferdehátúak.
2025-ben november végéig bezárólag a Volkswagen T-Roc-ból fogyott a legtöbb a szabadidő-autók mezőnyében - összesen 196 246. Ezzel a VW crossovere az abszolút ranglistán jelenleg a harmadik a Dacia Sandero, illetve a Renault Clio mögött. A márkatárs Tiguan található a második pozícióban 180 683 nyilvántartásba vett példánnyal, míg a dobogó alsó fokát a Toyota Yaris Cross szerezte meg 174 567 darabbal. Az első ötöt a Peugeot 2008 és a Dacia Duster teszi teljessé Az eddig említetteken túl a top 10-ben felbukkan még a Citroen C3, a Ford Puma, a Kia Sportage, a Hyundai Tucson, illetve a Nissan Qashqai.