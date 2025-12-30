Rengeteg SUV fogyott idén Európában, gondoltad volna, hogy ez volt a legnépszerűbb?

Típus Eladott példányszám 2025-ben november végéig (db) 1. VW T-Roc 196 246 2. VW Tiguan 180 683 3. Toyota Yaris Cross 174 567 4. Peugeot 2008 160 104 5. Dacia Duster 157 004 6. Ford Puma 141 423 7. Kia Sportage 139 428 8. Kia Sportage 139 428 9. Hyundai Tucson 136 359 10 Nissan Qashqai 128 919

2020 óta folyamatosan nő a szabadidő-autók piaci részesedése Európában. Az évtized elején még "csak" 41,3 százalékot tudhattak magukénak. A fordulat 2022-ben következett, ugyanis a SUV-ok ekkor lépték át az 50 százalékos határt, azóta pedig továbbra is felfelé szálló ágban a szegmens, hiszen idén januárban már 59,2 százalékot hasítottak ki a képzeletbeli tortából - derül ki a Dataforce elemzéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra.Persze, mindez annak is köszönhető, hogy az olyan nagy gyártók, mint a Volkswagen, Renault, Ford, vagy épp Toyota olyan modellek gyártásába kezdtek, amelyek hasmagasságát megemelték, valamivel robosztusabb külsőt kaptak, viszont dimenzióikban nem sokkal nagyobbak, mint az egykor piacvezető kompakt ferdehátúak.2025-ben november végéig bezárólag a Volkswagen T-Roc-ból fogyott a legtöbb a szabadidő-autók mezőnyében - összesen 196 246. Ezzel a VW crossovere az abszolút ranglistán jelenleg a harmadik a Dacia Sandero, illetve a Renault Clio mögött. A márkatárs Tiguan található a második pozícióban 180 683 nyilvántartásba vett példánnyal, míg a dobogó alsó fokát a Toyota Yaris Cross szerezte meg 174 567 darabbal. Az első ötöt a Peugeot 2008 és a Dacia Duster teszi teljessé Az eddig említetteken túl a top 10-ben felbukkan még a Citroen C3, a Ford Puma, a Kia Sportage, a Hyundai Tucson, illetve a Nissan Qashqai.