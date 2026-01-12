Váratlan fordulat: mégis tovább forgalmazza a Dacia ezt a típust!

Mindezt Patrice Lévy-Bencheton, a márka termékmenedzsere cáfolta, majd megerősítette, a Spring és a Twingo alapjaira épülő elektromos modell értékesítése egymással párhuzamosan fog történni. "Jelentősen különbözik a két modell egymástól - de ezt majd látni fogják, amikor bemutatjuk: a méret, a forma, stb." - nyilatkozta Lévy-Bencheton a brit Autocarnak.
Ugyanakkor a termékmenedzser felhívta rá a figyelmet, hogy a Spring és a Twingo alapjaira épülő EV várakozása szerint nagyjából egy évig lesz egyszerre a piacon, majd előbbi több országban is kikerül a kínálatból - hogy pontosan hol, azt a piaci igények alapján fogják eldönteni. Ezek alapján akár az sem elképzelhetetlen, hogy a Springnek csupán a "személyszállító" változata búcsúzik, míg a "Cargo" kivitel a továbbiakban is a modellpalettán maradhat.
A fentiek fényében értelmet nyer, a Dacia miért frissítette tavaly októberben a Springet, amely nemcsak küllemében változott, de műszakilag is óriási előrelépés történt a Kínában gyártott villanyautó életében - erről itt írtunk bővebben. Egyelőre nem tudni, hazánkban meddig lesz kapható a román-francia márka kis elektromos modellje, sőt, jelenleg még az sem publikus, mennyibe fog kerülni Magyarországon a frissített kivitel, mivel ennek árát még nem hozták nyilvánosságra.