Váratlan fordulat: mégis tovább forgalmazza a Dacia ezt a típust!

Mégsem vonul nyugdíjba ez a Dacia, továbbra is kapható lesz Európában

Gorzás Gergő 0 , , , , , , ,

Bár szinte biztosra vehető volt, hogy rövid időn belül búcsúzik a Dacia kínálatából a szóban forgó típus, a román-francia márka megerősítette, egy ideig még biztosan gyártani fogják.

2026-ban várhatóan két komolyabb újdonsággal is előrukkol a Dacia. Az egyik a C-szegmensbe érkező, jelenleg csak "C-Neo" kódnéven futó kombi, míg a másik a Twingo alapjaira épülő olcsó villanyautó. Utóbbi kapcsán eddig az általános vélekedés az volt, hogy az évek óta piacon lévő Springet fogja váltani a kínálatban.   Mindezt Patrice Lévy-Bencheton, a márka termékmenedzsere cáfolta, majd megerősítette, a Spring és a Twingo alapjaira épülő elektromos modell értékesítése egymással párhuzamosan fog történni. "Jelentősen különbözik a két modell egymástól - de ezt majd látni fogják, amikor bemutatjuk: a méret, a forma, stb." - nyilatkozta Lévy-Bencheton a brit Autocarnak. Ugyanakkor a termékmenedzser felhívta rá a figyelmet, hogy a Spring és a Twingo alapjaira épülő EV várakozása szerint nagyjából egy évig lesz egyszerre a piacon, majd előbbi több országban is kikerül a kínálatból - hogy pontosan hol, azt a piaci igények alapján fogják eldönteni. Ezek alapján akár az sem elképzelhetetlen, hogy a Springnek csupán a "személyszállító" változata búcsúzik, míg a "Cargo" kivitel a továbbiakban is a modellpalettán maradhat. A fentiek fényében értelmet nyer, a Dacia miért frissítette tavaly októberben a Springet, amely nemcsak küllemében változott, de műszakilag is óriási előrelépés történt a Kínában gyártott villanyautó életében - erről itt írtunk bővebben. Egyelőre nem tudni, hazánkban meddig lesz kapható a román-francia márka kis elektromos modellje, sőt, jelenleg még az sem publikus, mennyibe fog kerülni Magyarországon a frissített kivitel, mivel ennek árát még nem hozták nyilvánosságra.

You May Also Like

Biztosan nem találod ki, hol villantotta meg a DS az új SUV-ját!

Gorzás Gergő 0

Bemutatkozott a Kia legolcsóbb villanyautója! Mutatjuk, mit kínál az EV2!

Gorzás Gergő 0

Nagyobb akkumulátort kapnak ezek a villany-Volkswagenek. Ennyit tudnak mostantól egy töltéssel!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?