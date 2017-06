Ok

Alig három hét múlva mutatkozik be a német gyártó vadonatúj zászlóshajója, az A8-as. A képek és videók folyamatosan szivárognak róla, ezúttal az automatikus parkolását láthatjuk néhány másodpercben.

Tegnap befutott ez eTour mezőnye Salzburgba. Ha voltak is út közben nehézségek, végül a teljes mezőny befutott, igaz, a C2 kategóriában csak három autó maradt versenyben.

Újabb üzemanyagár-csökkenés következik szerdán

Még közelebb kerül egymáshoz a benzin és a gázolaj ára

Drágább ugyan a benzin, mint a gázolaj, de közelítenek egymáshoz az árak. Szerencsére a benzin árcsökkenésével.

Csak a benzin ára kerül lejjebb szerdán, de még mindig a gázolaj marad az olcsóbb

Tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenése, ám ahogyan már múlt hét pénteken is tapasztaltuk, most szerdán is csak a benzin ára kerül lejjebb. A Holtankoljak.hu értesülése szerint 3 forinttal. Így a 95-ös literenkénti átlagára 336 forint lesz, a gázolajé 335 forint marad.

Az egyes töltőállomásokon tapasztalható árak természetesen a jövőben is igen komoly (akár literenkénti 40-50 forintos) eltérést mutathatnak, így aztán az üzemanyagfajták ársorrendje is helyenként változhat. Örök szabály: tankoláskor inkább annak helyére, mintsem a töltés idejére ajánlott figyelni.

Hirdetés

A cikk galériája