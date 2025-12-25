193 km/óráig gyorsult ez a Bentley a 30 centis hóban!

Extrém körülmények között döntött rekordot a Bentley

Gorzás Gergő

Manapság már a 200 km/óra feletti tempóra sem kapja fel feltétlenül az ember a fejét, viszont a Bentley hajmeresztő rekordjához még ezt a lélektani határt sem kellett elérni.

Már a helyszín is különleges, hiszen a Bentley a rekordkísérletet a svédországi Fällfors mellett található létesítményben hajtotta végre, amely a földkerekség legészakabbra található aktív versenypályája - mintegy 161 kilométerre fekszik a sarkkörtől. Éppen ezért - nem meglepő módon - az év ezen szakában a 3,3 kilométeres aszfaltcsíkot hó és jég fedi. A kísérletkor a Bentley állítása szerint nagyjából 30 centi volt a hótakaró vastagsága. Mindez azonban nem állította meg a Flying Spur Speedet, hiszen mindössze 2:58 alatt körbeért, ezzel téli körülmények között felállította a pályacsúcsot. A márka kiemelte, a csúcssebesség 120 mérföld, vagyis nagyjából 193 km/óra volt. Mindez annak fényében különösen elismerésre méltó, hogy az aszfaltcsík leghosszabb egyenese mindössze 450 méter.

