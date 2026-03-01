Különleges, csajos Bentley Bentayga érkezett Japánba!

A Bentley Japánban mutatta be a Bentayga limitált szériás változatát, amelyből mindössze tíz darab készül. A „Something Blue Collection névre keresztelt modell kifejezetten női ügyfelek számára készült, a japán esküvői hagyományokat követve. A karosszéria metálfehér, „Ice” fantázianevű fényezést kapott, amely megfelelő fényviszonyok között finoman kékes árnyalatba hajlik.



-Hirdetés -

-Hirdetés -

Az utastérben kék hímzésű emblémák és apró virágmotívumok utalnak a kollekció tematikájára. A limitált széria egyedi küszöbdíszléceket is kapott, amelyek jelzik az exkluzivitást. A hajtáslánc változatlan: a 4,0 literes, duplaturbós V8-as 542 lóerőt és 770 Nm nyomatékot ad le. A 0–100 km/órás gyorsulás 4,5 másodperc, a végsebesség 290 km/óra.





-Hirdetés -

A Bentley a különleges Bentaygát Tokióban mutatta be. Az ára 34 millió jenről indul (ami átszámolva kicsit több, mint 70,6 millió forintnak felel meg ), és a tíz példány közül több már gazdára is talált.

