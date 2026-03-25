Kihátrál a Honda: mégsem dobják piacra a Sony villanyautóját

Még 2020-ban jelentette be autóipari törekvéseit a Sony, először egy elektromos szedán, majd egy SUV modellel. 2022-ben a Hondával alapítottak közös céget Sony Honda Mobility néven, ezt követen pedig megkezdődtek a fejlesztések. Idén, vagyis 2026-ban indult volna a forgalmazás, a Motor1 információi szerint pedig már a próbagyártás is megvolt a Honda Ohio államban található gyártósorán. Most mégis leállítják a projektet, a Sonyval közös két modell mellett nemrég három új Honda fejlesztését is leállították.

A két cég egy közös közleményben a következőt hozta nyilvánosságra: „A Honda 2026. március 12-én bejelentette, hogy az elektromos járműpiac változásainak figyelembevételével újraértékeli villanyautó-stratégiáját. Emiatt az SHM üzleti tevékenységének alapvető feltételei, mint például a Honda által biztosítani tervezett bizonyos technológiák és eszközök használatának lehetősége is meghiúsul. Ennek eredményeként az SHM ma bejelenti, hogy leállítja első modelljének, az Afeela 1-nek, illetve második modelljének fejlesztését és piacra dobását.” Bár konkrét számokról a hivatalos közleményben nincs szó, ám amennyiben ezt a közös munkát a Honda valóban kidobja a kukába az utolsó pillanatban, úgy itt is több milliárdos befektetés veszhet kárba az elhibázott villanyautó-stratégia miatt.