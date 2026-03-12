csütörtök, március 12, 2026
Bemutatkozott a frissített Nissan X-Trail, mutatjuk, miben más, mint elődje!

Gorzás Gergő
1 perc

Modernizálta nagyobb szabadidő-autóját a Nissan, apróbb finomhangolások mellett a külső is változott.

A módosítások főként a frontrészen tetten érhetőek, hiszen a hűtőmaszk mellett az alsó lökhárítót is átszabták, azonban a lámpatestek elhelyezése, és a nappali menetfények grafikája nem változott. Ezzel szemben hátul mostantól minden esetben LED-es lámpákat kap az X-Trail. Emellett pedig természetesen elmaradhatatlan az új felniszett megjelenése, amely a konkrét esetben 19 colos átmérővel rendelkezik.

Az utastérben semmilyen szemmel látható módosítás nincs, viszont a szoftverbe több ponton is belenyúltak: többek között a 360 fokos kamera kapcsán pontosabb működést ígérnek, ám ennél egy fokkal fontosabb, hogy mostantól az X-Trail fedélzeti rendszere is Google alapú, ennek minden előnyével, vagyis okostelefon nélkül futtatható a legtöbb alkalmazás, amely a Play áruházban elérhető.

A hajtásláncok kapcsán nincs módosítás, az X-Trail az eddig is elérhető rendszerekkel folytatja életciklusát. Az újdonság biztosan érkezik Magyarországra is, azonban egyelőre nem tudni, a frissített kivitel mennyibe fog kerülni, és pontosan mikor érkezhetnek meg hazánkba az első ráncfelvarrott példányok.

 

