Tisztán elektromos hajtással tér vissza a Honda Insight

A korábbi Insight generációkat egytől egyig hibrid hajtással szerelték, ám a gyártó úgy döntött, az új SUV modellbe bőven elég lesz egy izmos villanymotor is. 310 Nm nyomatékkal és választható Sport móddal is ellátták az érkező modellt, ám ennél több műszaki adatot egyelőre nem árult el a japán gyártó. Hatótáv terén 500 km körül alakul az ígéret, ami ha a realitás talaján is megállja majd a helyét, mindenki elégedett lehet.

Markáns, éles vonalak és letisztult, nagy felületű elemek jellemzik az egész autót. Akad egy-két apró részlet, ami kitűnik, de összességében az egyszerűségre épített dizájn dominál. Az elöl és hátul bumeráng alakú lámpatestek egy kissé emlékeztetnek a DS modellekre, illetve nem maradtak el a mostanra kötelező trend elemnek számító, az autó teljes szélességében végigfutó fénysávok sem.

Az utastér gazdagon felszerelt, a központi rendszer egy 12,8 colos érintőkijelzőből és egy 9,4 colos digitális műszeregységből áll, mellé feltűnően kevés a fizikai gomb. A mostanra általánosnak számító kényelmi funkciók mellett 12 hangszórós Bose hifi, és egy menetrögzítő kamera is található, amely folyamatosan veszi a forgalmat – ez balesetek esetén lehet hasznos.

Nem lehet nem észrevenni a hasonlóságokat néhány Kínában értékesített elektromos modellel. A megjelenés különösen emlékeztet az e:NS2-re, amelyet a Dongfeng Honda mutatott be 2024-ben. A beltér is feltűnően hasonló és a műszerfal kialakítása is szinte azonos. Ha valóban az említett modellre épül az Insight, akkor várhatóan egy 68,8 kWh-s akkumulátorból nyeri majd az áramot. Japánban idén tavasszal kerül piacra, azt viszont egyelőre nem tudni, hogy az Öreg Kontinens vásárlói számára is elérhető lesz-e.