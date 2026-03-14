Ilyen lesz a legújabb robotaxi!

Az együttműködés lényege, hogy a Wayve mesterséges intelligencián alapuló önvezető rendszerét Nissan-alapokra épített autókba integrálják, amelyeket az Uber platformján keresztül lehet majd igénybe venni. Az első robotaxik a Nissan elektromos modelljeire, várhatóan a Leafre épülnek.

A kezdeti szakaszban a járművekben még biztonsági sofőr is helyet foglal majd, miközben a szolgáltatást egy japán, engedéllyel rendelkező taxis partner üzemelteti. A fejlesztők szerint ez segít abban, hogy az új technológia fokozatosan és biztonságosan jelenjen meg a városi közlekedésben.







A Wayve úgynevezett „end-to-end” AI-alapú autonóm rendszert fejleszt, amely a hagyományos szabályalapú megközelítés helyett valós vezetési adatokból tanul. A cég már 2025 óta teszteli technológiáját Japánban, és célja, hogy a jövőben globálisan is skálázható autonóm platformot hozzon létre.

Az együttműködés az Uber robotaxi-stratégiájába is illeszkedik. A vállalat az elmúlt években több autonóm fejlesztőcéggel kötött partnerséget. Hosszabb távon, világszerte több városban is szeretné elérhetővé tenni az önvezető fuvarszolgáltatást.









Ha a tokiói próbák sikeresek lesznek, a Nissan, az Uber és a Wayve a későbbiekben más piacokra is kiterjesztheti a robotaxi-szolgáltatást. A projekt így nemcsak Japánban, hanem globálisan is fontos lépés lehet az autonóm mobilitás elterjedése felé.