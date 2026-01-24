Amit még az amcsik se vettek komolyan – Dodge Charger HEMI 1966

A legtöbb embernek a Charger és a HEMI szavak hallatán valószínűleg az ikonikus, második generáció ugrik be először, a Hazárd megye lordjaiból. Teljes joggal. Csak közben hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a Charger története 1966-ban kezdődött. Egy oltári nagy buktával. Pedig bőven megérdemelné, hogy rá is emlékezzen az autós társadalom, ha már 60 éve készült.Az első Charger külsőre inkább egy elegáns fastback volt: rejtett fényszórók, hosszú tetőív, négy külön ülés, ami azért érdekes, mert akkoriban sokszor elöl is egyetlen hatalmas üléspad húzódott végig. Már az alapmotor is V8-as volt, de a kérhették a 7,0 literes Hemit is az ügyfelek, 425 lóerős teljesítménnyel.Abban az időben a HEMI motoros autók jóval komolyabb futóművet kaptak, és ha lepadlózták, akkor 6,7 másodperc alatt gyorsult százra, amire minden sportautó rajongó elismerően hümmögött egyet.A látványos vonalak és a félig vadállati technika ellenére mégsem lett belőle akkora legenda, mint a második generációból. Összesen 37 344 darab készült, ebből csupán 468 darab HEMI motorral.