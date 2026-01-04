Ez lehet a kínai villanyautó-gyártás veszte?

Kína egyre komolyabb mennyiségben állít elő villanyautókat, de akkucsomagból még több készül a népköztársaságban. Egy bányászattal és újrahasznosítással foglalkozó cégcsoport belső információcsomagjából kiszivárgott adatsor szerint azonban a várható növekedéssel számolva 14,6 év múlva elfogynak a lítiumkészleteik. A nikkel esetében még rosszabb a helyzet: a készletek várhatóan mindösszesen 3,8 évre elegendőek. Érdekesebb azonban a helyzet a kobalttal, amelyből állítólag már most teljesen kifogytak a kínai tartalékok, a ritka fém beszerzéséhez jelenleg is külföldi forrásokra van szükségük. Amennyiben valós az Electrek által közölt adatsor, úgy még érthetőbbé válik, hogy miért vásárolnak fel lítium-lelőhelyeket a kínaiak Ausztráliában és Dél-Amerikában, illetve miért fektetnek jelentős összegeket Indonéziában a nikkel tengerből történő kinyerésébe mostanában. Ám ezek a lépések a szakértők szerint önmagukban még nem oldják meg a problémát, legfeljebb kitolják néhány évvel az elkerülhetetlent. Az is enyhíthet a helyzeten, ha sikerül helyettesíteni a problémás fémeket, erre is folyamatosan törekszenek a Kínaiak az utóbbi években. Egyre gyakoribbak például a lítium-vasfoszfát és nátrium-ion akkumulátorok a kínai autóiparban, amelyek könnyebben elérhető nyersanyagokat használnak. Amennyiben igazak ezek a számok, úgy még nagyobb problémát jelenthet Kína térhódítása a villanyautó-piacon. Ebben az esetben ugyanis a kérdés már csak az, hogy sikerül-e elég konkurens gyártót kiszorítani vagy felvásárolni, mielőtt a kínaiaknak is árat kell emelniük.