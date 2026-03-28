Ilyen még nem volt! Már limuzint is kínál a smart!

Új csúcsmodellel rukkolt elő a smart, amely ezúttal nem egy újabb SUV, hanem egy 4,91 méter hosszú szedán. Elsőre - főleg a citromsárga fényezéssel - zavarbaejtően a Xiaomi SU7-et jutattja az ember eszébe, aztán közelebbről megvizsgálva azért akad némi differencia. A #6-on nem egy fekete díszcsík fut a karosszérián, hanem kettő, emellett másfajta megoldást alkalmaztak a kilincsekkel, illetve a lámpatestek is valamivel keskenyebbek elöl, a márkajelzés pedig evidens, hogy különbözik. A kínai szedánokra jellemző megjelenés egyébként nem csupán a véletlen műve, hiszen a smart most már a Mercedes és a Geely közös vállalata, a fejlesztés pedig az utóbbi végezte.

Ezzel magyarázható az is, hogy a #6 a kínai konszern PMA2+ platformjára épül, amely a SEA padlólemez továbbfejlesztett változata (többek között utóbbi adja a Zeekr 007 alapját is).

Azonban az újdonság nem tisztán elektromos, hanem az úgynevezett EHD, vagyis Extended Hybrid Drive hajtáslánccal készül. A hangzatos elnevezés valójában egy PHEV szisztémát takar: alapját 1,5 literes benzinmotor adja, amely a villanyos erőforrással kiegészülve 429 lóerőre képes. A márka szerint a rendszer 1 810 kilométert képes megtenni egy töltés/tankolással, az EV hatótáv pedig legfeljebb 285 kilométer lehet a kínai CLTC ciklus szerint, ami jóval engedékenyebb, mint az Európában is használatos WLTP.

A smart #6 értékesítése a soron következő hónapokban kezdődhet meg Kínában, a globális értékesítés kezdete ezt követően jöhet.