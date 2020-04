Karantén alatt se hanyagold el az autódat!

Maradjunk otthon, de azért ne kattanjunk be! Ahogyan nekünk, úgy autónknak is szüksége van a mozgásra, illetve néhány alapvető karbantartásra, például a keréknyomások rendszeres ellenőrzésére

Hirdetés

Mindenki kívülről fújja már: aki teheti, maradjon otthon. Győrfi Pál a retinánkba égette az üzenetet, ugyanakkor aki követi az OMSZ szóvivőjét, tudhatja, hogy akármennyire is sulykolja az üzenetet, egy-egy futásra azért ő is kimozdul - természetesen a távolságtartást szigorúan betartva. Azt is hallhattuk számtalanszor, hogy bár távolságot tartani erősen ajánlott, mozogni, friss levegőre menni kell, s ahogyan arról már beszámoltunk , a kijárási korlátozás kifejezetten megengedi az egyéni szabadidős és sport tevékenységeket, ahogyan a gépjárművek mozgása sincs még korlátozva. Még jó, hiszen így valóban eljuthatunk olyan helyekre, ahol egyedül lehetünk, sőt e héttől országszerte ingyenesen parkolhatunk közterületen - annak érdekében, hogy mind kevesebben használják a tömegközlekedést. Remek megoldás természetesen a kerékpár, amivel nem csak helyet változtatunk, rögtön sportolunk is, de ha autónk van, azt se hanyagoljuk el a nem használattal, azt ugyanis meg fogja sínyleni, és pont akkor nem fogjuk tudni használni, amikor szükségünk lesz rá.Ha valamikor, hát most van értéke az autónak, a saját autónak, amiben csak mi ülünk, amit csak mi használunk, s amivel el tudunk menni bevásárolni, akár szüleinknek, nagyszüleinknek, hogy ajtajuk elé leszállítsuk a megvásárolt és akár fertőtlenítőszeres törlőkendőkkel megtisztított portékát. Jelenleg nem tudjuk, hogy meddig tart a veszélyhelyzet, így ha autónknál aktuális egy karbantartás, érdemes megcsináltatni, nem pedig odázni a műveletet.Ahogyan azt idén is kifejtettük nyárigumitesztünkben (és ahogyan azt évek óta tesszük), már a mostani hőmérsékleten is jelentős hátrányt mutat a téli gumi, legyen szó fékezhetőségről vagy kanyarjellemzőkről, ráadásul átlag feletti mértékben kopik, akár megég a forró aszfalton, így pedig jövő télen már nem lesz jó. Érdemes tehát időpontot kérni és szükség esetén új nyári gumit vásárolni, már most.Autónk 12 V-os akkumulátora, menet közben töltődik, ahhoz pedig, hogy el tudjon indulni, ő adja az áramot, ha sokáig nem megyünk az autóval, nem megyünk vele elég hosszúakat, akkor le fog merülni. Könnyű helyzetben vannak a garázsban parkolók, már amennyiben konnektorral is rendelkeznek ott, hiszen így külső forrásból is tudják azt tölteni. Fontos, hogy vezérelt töltőt használjunk, ami magától lekapcsol, ha az akkumulátor elérte a kívánt töltöttséget, a túltöltés ugyanis ugyanúgy kárt okoz, mint a lemerült állapotban tartás.A villanyautók nagy kapacitású akkumulátorainak alapvetően két dolog árt: a teljesen lemerült és a teljesen feltöltött állapotban tárolás, pláne, ha utóbbit a folyamatos bedugott állapotban hagyással tetézzük. Ökölszabály, hogy 30-80%-os szint között érdemes tartani az akkumulátor töltöttségét, számos villanyautónál állítható, hogy csak utóbbi szintre töltsön. Az utóbbi opcióval nem rendelkezőket érdemes csak az előtt feltölteni, mielőtt mennénk vele, vagy a töltést a telítés előtt megszakítani.Az E10 üzemanyag kapcsán hallhattuk, hogy a szezonálisan használt autóknál problémát okozhat az üzemanyag állagromlása. Ez ellen utólagos adalék is létezik, de a legegyszerűbb (és legolcsóbb) megoldás, ha E5-ös, azaz jellemzően magasabb oktánszámú, prémium üzemanyagot töltünk autónkba, már amennyiben abban hónapokig lesz a nafta.Legalább havonta ajánlott ellenőrizni az abroncsok nyomását. Ez nem csak akkor van így, ha használjuk is az autót, hanem akkor is, ha éppen parkol (és nincs felbakolva). Ha ugyanis leeresztett abronccsal áll, akkor annak oldalfala sérülhet, így ha huzamosabb ideig nem nézünk autónkra, bizony egy váratlan gumicsere költsége is képbe kerülhet.Az autót járatni nem csak azért érdemes, hogy ne otthon kelljen ellenőrizni a guminyomást, hanem egy töltőállomáson (ami persze kényelmes, ám a vírus szempontjából sokkalta rizikósabb, mintha otthon, saját eszközzel tennénk). De még az akkumulátor menet közbeni töltésén túl is vannak olyan tényezők, amelyek nem is válthatók ki mással. Ez például a fékek időnkénti "megvasalása", ha ugyanis heteket, hónapokat áll egy helyben az autó - kiváltképp esős, nedves időben -, a féktárcsák rozsdásodásnak fognak indulni, ami extrém esetben cseréjükhöz is vezethet. Az autó minden pontjának jót tesz, az időnkénti járatás, fontos például, hogy kapcsoljuk be a légkondicionálót is, hogy abban a hűtőközeggel az olaj is körbejárjon, ne váljanak porózussá a tömítések, amelyek úgy kiengednék a klímagázt.Amint kilépünk az utcára az autóval (ha nem eleve ott parkol), bármikor rákerülhet a koronavírus, megfogjuk a kilincset, beülünk, máris bent van az utastérben. Ezért aztán az ottani felületekkel is vigyázni kell. A maszkban vezetést ( amiről már volt szó ...) én kevéssé ajánlom, csupán azért, mert vezetés közben nem jó, ha bármi is eltereli a figyelmünket. Ha viszont többedmagunkkal, nem a saját családunkkal ülünk be, feltétlenül ajánlott, már csak azért is, mert így nem fogjuk a szánkat, orrunkat piszkálni, legfeljebb közvetetten.A fentiekből következik, hogy most különösen ajánlott az autót időnként takarítani, ha másként nem, legalább a kilincseket és a gyakorta fogdosott pontokat áttörölni, akár csupán szappannal átitatott, tisztítószeres ronggyal. A bőr borítású helyeken, például a kormánykeréknél persze különösen tartsuk be a tisztíthatósági szabályokat. A vírusmentesítő takarításról bővebben itt írtunk Az autók utastere ma a lehető legegyszerűbben ózongenerátorral fertőtleníthető, hazánkban és számos egyéb országban is ezt az eszközt használják például a mentőautók fertőtlenítéséhez is, még utóbbiak mentőtere is fertőtleníthető ezzel az eszközzel 2 óra alatt. Az eszköz nem újdonság, a baktériumok kiölésére korábban is alkalmazták, ugyanakkor annak sem kell csüggednie, aki nem rendelkezik ilyennel. A légkondicionáló-rendszerek fertőtlenítésére békeidőben is van alternatívát jelentenek az ózongenerátoron túl, a különböző dedikált klímafertőtlenítő-spray-k. Ezek között már találunk olyat, amit a COVID-19 ellen is hatásosnak mondanak.Ha a fenti 10 pontra figyelünk, autónk és közvetetten a saját egészségünk, illetve pénztárcánk is jobban fog járni, lelkiismeretünkről nem is beszélve.