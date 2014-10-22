Jaj, most akkor melyik Porsche is kéne?

Autósvilág hírei • 2014. 10. 09.

A Porsche már megint kihozott egy új 911-est, sőt, mindjárt négyet. A 2015-ös 911 GTS 430 lovat ad alád, ha akad rá minimum 36 milliócskád.

Párizs is megvolt, jöhet Budapest

Újdonság • 2014. 10. 09.

Az év második nagy európai autókiállításán bemutatkozott az új Opel Corsa és a Skoda Fabia. Többek között.

Torzszülött BMW i3

Autósvilág hírei • 2014. 10. 08.

Már miért pont a pógári i3 ne kaphatna valami tuninggúnyát?

Brutális motort villantott a Volvo

Autósvilág hírei • 2014. 10. 07.

Volvóék megmutatták, milyen is lehetne a csúcsmotorjuk. Két liter, négy henger, három feltöltő, 450 LE. Sok vagy maradhat?

Egy legendának az ő kiherélése

Autósvilág hírei • 2014. 10. 06.

Pompásan zöld világot élünk, olyat, amiben egy ralilegendából állítólag hibrid crossovert csinálnak. Mitsubishi (Lancer) Evo: kiherélve.

Teljesen mindegy, ki mit nyert

Autósvilág hírei • 2014. 10. 06.

Szörnyű baleset után Bianchi az intenzíven fekszik. Az ex-pilóta De Cesaris elhunyt. Schumacher állítólag jobban van, versenyek is voltak.

A DTM is beturbul

Autósvilág hírei • 2014. 10. 03.

Kiteljesedik a közösködés, a zöld globalizáció a DTM szívó V8-asait is elsöpri. Három év múlva négyhengeres turbókkal vívnak a németek.

Michelisz: Peking a legjobb esélyünk

Autósvilág hírei • 2014. 10. 02.

Október első hétvégéjén nem csak F1-verseny lesz, meccsel a ralis és a túraautós vb-mezőny is. Norbi szerint Pekingben reális cél a dobogó.

Máris debütál a 17 éves F1-pilóta

Autósvilág hírei • 2014. 10. 02.

A Japán Nagydíjjal folytatódik a cirkusz. Ha csak edzésen is, de bemutatkozik minden idők legfiatalabb F1-pilótája.

Odakarmol a Kia Rio

Autósvilág hírei • 2014. 10. 01.

Megfiatalodott a Kia Rio. A koreaiak frissített kisautója a Párizsi Autószalonon debütál.