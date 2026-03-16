Fel sem nyílt a sorompó, máris ráhajtott a sínekre! Nem kellett volna!

Közel két évtizede nem történt végzetes kimenetelű baleset vasúti átjáróban a MÁV hibájából, mindebből értelemszerűen következik, hogy az elmúlt években kivétel nélkül a járművezetők hajtottak szabálytalanul a sínekre. A Veszprém vármegyei rendőrség által közzétett felvételen ezúttal "legalább" megvárta a civil rendőrautóval szemben álló gépkocsivezető a szerelvény elhaladását, azonban arra már nem volt ideje, hogy a sorompók teljes felnyílása, és a szabad jelzés után hajtson a sínpárra. Így lényegében az elkövető ugyanúgy tilos jelzés hatálya alatt gurult a kereszteződésbe, így nem csoda, hogy a járőrök azonnal utánafordultak. Bűnlajstromát rövid időn belül tovább gyarapította, mivel megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, Később kiderült, mielőtt autóba ült volna, még alkoholt is fogyasztott. A rendőrség csupán annyit írt bejegyzésében, intézkedtek az elkövetővel szemben, ugyanakkor azt nem nevezték meg, pontosan miképpen tették mindezt.

