Átadták a 25-ös főút felújított szakaszát

A nettó 30 milliárd forint hazai forrásból finanszírozott beruházás részeként legalább 10 méter széles burkolattal és 2 méteres padkával ellátott út épült. A kivitelezés komoly mérnöki megoldásokat igényelt, miután a hegyoldal úgynevezett gabionkosaras megtámasztást kapott, a völgy felől pedig talajtámfalakat alakítottak ki.

Ezzel párhuzamosan a bekölcei csomópont és a Karácsonyi-völgyi patak hídja is megújult. Az út a növénytelepítésnek és a forgalomtechnikai elemeknek köszönhetően illeszkedik a tájba - hívta fel a figyelmet az érdekességekre az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára, Pántya József.





A felhasznált anyagmennyiségeket sorolva kitért arra is, hogy a szakemberek 175 ezer köbméter töltésanyagot mozgattak meg, 29 ezer tonna aszfaltot és 80 ezer köbméter zúzott követ építettek be. Fontos szempont volt, hogy lehetőleg helyi, illetve újrahasznosított anyagokat használjanak a beruházáshoz . A 4 éven át tartó kivitelezést a HE-DO Építő Zrt. és a Swietelsky Magyarország Kft. végezte.



A bátonyterenyei szakaszt 2024-ben adták át, a Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti rész kétszer egy sávját pedig múlt év decembere óta használhatják a közlekedők. A hiányzó részek megépítése Bánrévéig a becslések alapján mai áron 150-200 milliárd forintba kerülne. Észak-Kelet Magyarország hat vármegyéjében mintegy 54 milliárd forintból 306,5 kilométeren zajlanak jelenleg is útfelújítások.





