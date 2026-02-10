Frissül a magyarok egyik kedvenc BYD modellje! Íme a megújult Atto 3!

Erősebb, nagyobb akkumulátorral készül, ráadásul gyorsabban is tölt a BYD Atto 3 frissített változata

Gorzás Gergő 0 , , , , , , , , , , ,

Ráncfelvarráson járt a BYD Atto 3, amelyet elsősorban műszakilag fejlesztettek tovább, de néhány esztétikai apróság is elárulja a ráncfelvarrás tényét.

Papíron ráncfelvarrás, azonban a valóságban jóval több az új Atto 3, hiszen első ránézésre nem sokat változik az autó a kifutó szériához képest, valójában viszont a továbbfejlesztett e-Platform 3.0 padlólemezből számtalan aspektusból profitál az immár Atto 3 EVO néven hivatkozott típus. Részben ennek eredményeképp immár a "motortérbe" is lehet pakolni, hiszen a frissített SUV rendelkezik egy 101 literes frunkkal, de a hátsó csomagtartó kapacitása is nőtt, immár 490 literrel lehet gazdálkodni, míg a hátsó ülések lehajtásával 1360 literre módosul a pakolható űr.     Fontos újítás az utastérben az irányválasztó áthelyezése, amely a korábbi rendhagyó megoldást leváltva immár a jobb oldali bajuszkapcsoló helyére került. A kormány mögött 8,8 colos digitális műszeregység kapott heyet, középen a BYD-tól megszokott 15,6 colos (forgatható) érintőképernyő. Az Atto 3 EVO szoftverébe integrálták a különböző Google szolgáltatásokat, így akár telefon nélkül is elérhető többek között a Térképek alkalmazás, de mivel a Play áruház is közvetlenül elérhető a rendszerről, így a legtöbb app akár mobil mellőzésével is futtatható. Az Atto 3 EVO kétféle csomagban lesz elérhető Európában, így Magyarországon is. A BYD tájékoztatása szerint az új SUV forgalmazása tavasszal kezdődik, viszont hogy pontosan mennyibe fog kerülni hazánkban az újdonság, azt egyelőre nem tudni.
Design Excellence
Menetkész tömeg (kg) 1880 1990
Hajtásmód elsőkerék-meghajtás összkerékmeghajtás
Első villanymotor - váltóáramú aszinkronmotor
Hátsó villanymotor állandó mágnesese szinkron villanymotor állandó mágnesese szinkron villanymotor
Teljesítmény (LE) 313 449
Nyomaték (Nm) 380 560
Akkumulátor típusa BYD Blade BYD Blade
Akkumulátorkapacitás (kWh) 74,8 74,8
Gyorsulás 0-ról 100 km/órára (mp) 5,5 3,9
Végsebesség (km/óra) 180 200
WLTP szerinti vegyes hatótáv (km) 510 470
WLTP szerinti városi hatótáv 710 630
Csomagtartó kapacitása 490-1360 490-1360
AC töltőteljesítmény (kW) 11 11
DC töltőteljesítmény (kW) 220 220
DC töltési idő (10-80%)(perc) 25 25

You May Also Like

Ledöglésig hajtottak 25 villanyautót a -32 Celsius-fokos norvég télben! Ez a típus jutott a legmesszebb!

Gorzás Gergő 0

Elárulta a Mercedes: ilyen lehet a Kecskeméten gyártott modellek utódja!

Gorzás Gergő 0

Hamarosan új kínai autómárka érkezik Magyarországra, mentünk vele egy kört!

Horváth András Hamarosan új kínai autómárka érkezik Magyarországra, mentünk vele egy kört! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?