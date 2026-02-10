Frissül a magyarok egyik kedvenc BYD modellje! Íme a megújult Atto 3!

Ráncfelvarráson járt a BYD Atto 3, amelyet elsősorban műszakilag fejlesztettek tovább, de néhány esztétikai apróság is elárulja a ráncfelvarrás tényét.
Papíron ráncfelvarrás, azonban a valóságban jóval több az új Atto 3, hiszen első ránézésre nem sokat változik az autó a kifutó szériához képest, valójában viszont a továbbfejlesztett e-Platform 3.0 padlólemezből számtalan aspektusból profitál az immár Atto 3 EVO néven hivatkozott típus. Részben ennek eredményeképp immár a "motortérbe" is lehet pakolni, hiszen a frissített SUV rendelkezik egy 101 literes frunkkal, de a hátsó csomagtartó kapacitása is nőtt, immár 490 literrel lehet gazdálkodni, míg a hátsó ülések lehajtásával 1360 literre módosul a pakolható űr.
Fontos újítás az utastérben az irányválasztó áthelyezése, amely a korábbi rendhagyó megoldást leváltva immár a jobb oldali bajuszkapcsoló helyére került. A kormány mögött 8,8 colos digitális műszeregység kapott heyet, középen a BYD-tól megszokott 15,6 colos (forgatható) érintőképernyő. Az Atto 3 EVO szoftverébe integrálták a különböző Google szolgáltatásokat, így akár telefon nélkül is elérhető többek között a Térképek alkalmazás, de mivel a Play áruház is közvetlenül elérhető a rendszerről, így a legtöbb app akár mobil mellőzésével is futtatható.
Az Atto 3 EVO kétféle csomagban lesz elérhető Európában, így Magyarországon is. A BYD tájékoztatása szerint az új SUV forgalmazása tavasszal kezdődik, viszont hogy pontosan mennyibe fog kerülni hazánkban az újdonság, azt egyelőre nem tudni.