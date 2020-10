SzerdÃ¡tÃ³l olcsÃ³bban tankolhatunk, legalÃ¡bbis benzint

Szerdától egy kicsit olcsóbban tölthető a benzin

A gázolaj ára nem változik, ám még mindig az lesz az olcsóbb

Utoljára szeptember 16-án, közel egy hónappal ezelőtt tapasztalhattunk üzemanyagár-csökkenést, akkor is csak a gázolajnál, a benzin ára legutóbb szeptember 4-én mozdult lefelé, igaz áremelésből is kevesebbet kapott az elmúlt hónap során. Most viszont ismét csak a 95-ös kap ármérséklést, szerény mértékűt, literenkénti 2 forintosat, amivel átlagára literenkénti 371 forintra változik. A gázolaj ára marad az átlagosan 367 forintos szinten, azaz továbbra is utóbbi lesz a kedvezőbb.Marad az egyes töltőállomások között tapasztalható jelenetős árszórás, az autópályák mentén továbbra is 400 forint feletti literárakkal találkozhatunk, így elsősorban a tankolás helyére, mint idejére ajánlott figyelni, persze 50 liternyi benzin vételezése esetén pont egy 100-as maradhat a zsebünkben, ha szerdáig várunk vele.