Tényleg jön a kis villanyautók kategóriája az EU-ban, de mégsem fog neki mindenki örülni!

Hivatalosan is kezdeményezte az Európai Bizottság a "kis villanyautók" kategóriájának létrehozását, amely megalkotását a "leghangosabban" a Renault és a Stellantis kérte. Utóbbi képviselői mégsem lehetnek felhőtlenül boldogok, mivel a kritériumok a másik francia konszernnek kedveznek.Az M1E kódjelzésű szegmens alapvető feltétele a tisztán elektromos meghajtás, illetve a 4,2 méternél rövidebb hossz. Szintén fontos kitétel, hogy csak azok a modellek számíthatók ide, amelyek gyártása az EU tagállamainak valamelyikében zajlik. Ráadásul 2034-ig az ebben a kategóriában értékesített autók 1,3 darabnak fognak számítani, úgynevezett "szuper kreditet" kapnak a konszernszintű flottás károsanyag-kibocsátás kiszámításánál.A fenti kritériumok szinte tökéletesen megfelelnek a Renault konszernnek, hiszen már most több olyan modelljük található a piacon, amely beférhet az M1E-be. Ilyen a Renault 5, a Renault 4, illetve a jövőre a kereskedésekbe kerülő új Twingo is. Ezzel együtt a Nissan is "örülhet", hiszen az R5 alapú Micra is megfelel, ahogy a hamarosan érkező átemblémázott Twingo is, de a Fordnál is dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen 2028-tól az amerikai székhelyű márka is a franciák kis villanyautós platformjára építkezik. Egyedül a jelenlegi Dacia Spring marad ki a "buliból" A Renault Csoport kis villanyautói közül, mivel ezt jelenleg Kínában gyártják, de hamarosan ebből is érkezik az új nemzedék, méghozzá a Twingo alapjaira.A Stellantisnál már nem ennyire rózsás a helyzet. Egyrészt a Smart Car platformra épülő SUV-ok, a Citroen e-C3, illetve az Opel Frontera nem férnek be a 4,2 méterbe (4,4 méter hosszúak). Más esetekben viszont a gyártás helyszíne miatt fájhat a vezetőség feje, hiszen a Fiat Grande Panda (és néhány e-C3) Szerbiában készül, vagyis az Unión kívül. A Citroen e-C3 esetében viszont Szlovákia a fő termelési helyszín, de a spanyol születésű Peugeot e-208, vagy épp az olaszországi gyártású Fiat 500e is elméletileg megkaphatja a "szuper krediteket".Bár az EU-s gyártással nem is annyira burkoltan a kínai konkurencia helyzetét igyekezett megnehezíteni a Bizottság, a BYD valószínűleg képviseltetheti magát az M1E szegmensben. A Dolphin Surf ugyanis 4 méter hosszú sincs, biztosan gyártani fogják Magyarországon, a szegedi üzemben, és a villanyhajtás is adott.