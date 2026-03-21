Sorban hullanak a modellek: 7 autó, amely eltűnik a kínálatból 2027 előtt

Részben az elektromos átállás, részben a gyenge eladások vagy a generációváltás miatt, de minden évben búcsút intünk néhány modelltől. A nemzetközi iparági hírek alapján már most legalább hét olyan modell van, amely biztosan nem jut el a 2027-es évig.

Az egyik legismertebb búcsúzó modell az Audi S6, amely a 444 lóerős, V6-os sportlimuzinok korszakának egyik fontos szereplője volt. Az új Audi A6 generáció és az elektromos A6 e-tron érkezése mellett a márka már nem tartja fenn a modellt, így a jelenlegi S6 a 2026-os évvel zárja pályafutását.

Az elektromos szegmensben is történnek változások. A Hyundai Ioniq 6 alapváltozata több piacon eltűnik a kínálatból, mivel a kereslet jóval erősebb az Ioniq 5 iránt. A sportosabb Ioniq 6 N viszont várhatóan továbbra is elérhető marad.

A Kia Niro esetében is egyszerűsödik a paletta. A plug-in hibrid és a teljesen elektromos változat kivezetésre kerül, így több piacon csak a hagyományos hibrid verzió marad elérhető.

Egy korszak zárul a sportautók világában is. A Lexus LC gyártása véget ér. A V8-as kupé sosem számított tömegmodellnek, mégis sok rajongó szerint az egyik legkarakteresebb modern Lexus.

A Mercedes-AMG C63 jelenlegi generációja szintén búcsúzik. A négyhengeres plug-in hibrid hajtáslánc vegyes fogadtatása után a Mercedes egy új, hathengeres utód fejlesztésén dolgozik.

Az elektromos autók úttörői közül két ikon is eltűnhet. A Tesla Model S és a Tesla Model X gyártását a hírek szerint fokozatosan leállítják, részben azért, hogy a vállalat új projekteknek – például robotikai fejlesztéseknek – adjon gyártási kapacitást.

A lista jól mutatja, mennyire gyors ütemben változik az autóipar. A következő években várhatóan még több modell tűnik el, miközben új elektromos és hibrid típusok lépnek a helyükre.