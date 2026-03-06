10 kombi, ami tesztoszteront reggelizett: te melyiket választanád?

Akár a pályanapon is megsüvegelendő teljesítményre vágysz, de szeretnéd mindezt visszafogottabb külsővel? Netán nem akarsz külön családi és játszós autót tartani? Vagy csak egyszerűen bejön a kombik formája és praktikuma, de azért jó lenne a legerősebb változat? Íme néhány hétköznapibb, illetve néhány kimondottan különleges típus a sportos kombik világából, hogy mindenkinek találjunk kedvére valót! Számodra melyik a kedvenc?





-Hirdetés -

-Hirdetés -

BMW M3 Touring

A rajongók hosszú évtizedeken át türelmesen vártak a BMW M3 Touring változatára, ami az "el kéne vinni a gyereket az oviba, aztán jó lenne kinézni egy pályanapra" négy keréken guruló definíciója. Olcsó kompromisszumnak se híre, se hamva, hiszen ez konkrétan egy BMW M3 hosszított tetővel. A 3,0 literes, biturbós sorhat a Competition alapmodellben 530 lóerővel és 650 newtonméteres csúcsnyomatékkal büszkélkedhet, a 0‑100 km/órát 3,6 másodperc alatt tudja, a végsebessége pedig elektronikusan szabályzott 250 km/óra.

-Hirdetés -

Az M3 Touring Competition egy tökéletes válasz a négykarikás konkurensek által definiált szegmensben, kellemes ötvözése a prémium sportautó‑érzetnek és a hétköznapi használhatóságnak, ezúttal BMW logóval és hátra hangolt összkerékhajtással. Hogyha pedig még egy szinttel feljebb lépnél, akkor 551 lóerővel és 3,5 másodperces nullaszázzal, valamint 300 km/órára emelt végsebességgel ott a CS változat, bár itt már konkrétan egy pályára szánt versenyautót kapsz, ami kombinak álcázza magát. Hogyha valós vételi szándék mutatkozik egy ilyen autóra, akkor vélhetően nem ez a legfontosabb tényező, de a Competititon változat 39 millió forintról indul jelenleg a BMW hivatalos oldala szerint, a határ pedig szinte a csillagos ég.





Audi RS4 B7 Avant

Ha valamelyest visszafogottabb a kereted, akkor viszont inkább a használtpiacon érdemes nézelődni. Fontos azonban hozzátenni, hogy a fenntartási költségek nem csökkennek a korral, sőt! Mindez hatványozottan igaz a nagy teljesítményű turbómotorokra, amelyek 15-20 év szolgálat után már igényelhetnek extra törődést. Valamelyest kevesebb a hibalehetőség, hogyha az eszméletlen teljesítményhez nem kell turbó, mint annak idején az Audi RS4 Avant esetében, amely létezett szívó, V8 erőforrással is.

A 4,2 literes V8 a B7 generációban 420 lóerővel és 430 newtonméterrel szolgált, majd a B8 is megkapta 450 lóerőre húzva. A kisebb karosszéria, a rövidebb tengelytáv és a nyersebb, egészen a '90-es évekig visszanyúló műszaki alapok miatt azonban a B7-nek sem kell szégyenkeznie. Főleg, hogy már akár 21 ezer euró környékén elhozhatod a legolcsóbb, hibátlanul működő példányokat. Hazaszállítással, regisztrációval, átvizsgálással, illetve a szükséges karbantartással és javításokkal így is 10 millió forint környékén mozog majd, mire ki is tudod élvezni, ám ezek az autók most érnek az értékvesztésük csúcsára. Eddig csökkent az áruk, ám innentől már vélhetően csak nőni fog.





Škoda Octavia Combi RS

Még költséghatékonyabb megoldás egy visszafogottabb modellt választani: az Octavia RS a pofátlanul erős hat- vagy nyolchengeres erőforrások helyett négyhengeres, 2,0 literes benzines, illetve korábban 2,0 literes dízel erőforrásokkal is elérhető volt. Meglepően szórakoztató, annak ellenére, hogy az első keréken teker, illetve viszonylag hagyományos motorokból csihol erőt, ráadásul praktikus és kényelmes is. Sőt! Praktikum és kényelem terén, hétköznapi autóként használva nagyjából annyival teljesít jobban, amennyivel a pályanapon veszít a komolyabb konkurensek ellen.

Az Octavia egyik legkomolyabb ütőkártyája azonban ebben a mezőnyben az ára. A puttonyos RS újonnan is 20 millió forint alatt indul, de használtan is gyakorlatilag bármelyik generáció tudja az élményt. A legfrissebb modell teljesítménye 265 lóerőre nőtt a ráncfelvarrás előtti kiadás 245 lóerejéről, míg az előző generáció RS változatai 184 és 245 lóerő között, akár dízelmotorral és összkerékhajtással is elérhetők voltak. A második generáció esetében 170 és 200 lóerő között mozgott az RS kínálat, míg az első, modern kori Octavia kizárólag a Volkswagen-csoport legendás, 180 lóerős, 1,8 literes, Győrött készült turbómotorjával kapta meg az RS plakettet.





Volvo T5‑R

1995-ben jelent meg, és már a létezése is provokáció volt. Abban az időben a Volvo a „biztonság, praktikum, kötött pulóver” szentháromság mentén tervezte az autóit. Aztán megalkották a T5-R-t a Porsche közreműködésével, és derült égből villámcsapásként piacra dobták a turbótéglát. A Volvo 850 szögletes lemezei alatt egy 2,3 literes, öthengeres benzinmotor 240 lóerővel tekerte az első kerekeket.

Mindez persze messze elmarad a korábbi fenevadaktól, de nem szabad elfelejteni, hogy ezt az autót 1995-ben dobta piacra a Volvo, ráadásul az elkövetkező években még a teljesítményen is emeltek néhányszor: a legerősebb T5-R kombikat 258 lóerőre húzták. Egy ilyen Volvo azonban mára egyértelműen gyűjtői darab: a kérdéses állapotúak is 12 ezer euró környékén mozognak, ami nagyjából 4,5 millió forintnak felel meg. A korrekt példányokat azonban már inkább 20 ezer euró, vagyis nagyjából 7,5 millió forint környékén árulják, a legszebbekért pedig akár 35 ezer eurót, vagyis nagyjából 13 milliót kérnek el.





Mitsubishi Lancer Evo Wagon

A ritkának számító Volvo után jöjjön egy egyenesen beszerezhetetlen darab. A méltán legendás Mitsubishi Lancer Evolution kombiváltozatát ugyanis csak és kizárólag Japánban dobtak piacra. A szigetországban MR, GT, illetve automataváltós GT-A kivitelben lehetett megvásárolni, külsőre pedig az Evo IX szedán puttonyos változata.

A motorháztető alatt természetesen a fanatikusok számára jól ismert rali-technika, a 2,0 literes 286 lóerős, 4G63 néven ismert erőforrás lapul, amely az összes kereket hajtva 4,8 másodperc alatt repíti állórajtból 100 km/órára a puttonyost. Ez viszont egy olyan autó, amiről tényleg csak álmodni lehet itthon: egyetlen eladó példányt sem találtunk cikkünk szerkesztésekor Európában.





Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon

Most viszont következzen valami igazán európai: egy valódi, olasz legenda az ezredforduló környékéről. Az Alfa 156 egyik legritkább és legütősebb kivitele, egy olasz színpadi előadás, túlméretezett csomagtartóval és 3,2 literes, Busso V6 motorral. A GTA Sportwagon 250 lóerős teljesítményre képes, állórajtból 6,3 másodperc alatt repíti 100 km/órára a puttonyos karosszériát, így nem ezzel emelkedik ki a tömegből, hanem a hangélménnyel és a 156 kiváló kezelhetőségével.

A legfontosabb különlegessége mégis a ritkasága: ebből a modellből mindössze 1,678 darab készült. Ehhez képest egész értelmes áron hozzá lehet jutni, már akár 12 ezer euróért, vagyis nagyjából 4,5 millió forintért kapni működőképes, de foglalkozós példányokat. 20 ezer euróért, tehát körülbelül 7,5 millió forintért már kimondottan korrekt az állapot a képek és hirdetésszövegek alapján, a legszebb példányokért azonban akár 30-40 ezer eurót is elkérhetnek.





Audi RS 6 Avant C6

A hatalmas és kiemelkedően kényelmes A6 alapjain már a C5 generáció is kapott RS 6 változatot egy 4,2 literes, V8 elrendezésű erőforrással, ezt a trendet folytatta a C7 és a C8 is, igaz, csak 4,0 literrel. Így tehát az igazán különleges modell a 2007 és 2011 között gyártott C6, amely egy 5,0 literes V10 erőforrást rejt a Single Frame hűtőrács mögött, méghozzá 580 lóerővel.

Ennek az RS 6 generációnak ráadásul éppen az a szépsége, hogy meglepően olcsón is hozzá lehet jutni: már akár 20 ezer euró alatt is kínálnak működőképes, korrektnek tűnő állapotban megőrzött példányokat. Persze, hogyha az igazán szép darabokra hajtasz, akkor már inkább 40 ezer euró környékén érdemes nézelődni, ami nagyjából 15 millió forintnak felel meg.





BMW E61 M5 Touring

Az RS 6 említésekor azonban már hallottam egyszerre felhördülni az összes BMW rajongót: a bajorok ugyanis már néhány évvel korábban behozták a szegmensbe a V10 motort. A szedánként E60, kombiként E61 kódú 5-ös csúcsváltozata, a legendás M5 2005 és 2010 között volt kapható a tízhengeres, 507 lóerős erőforrással, igaz, kombiként csak 2007-től forgalmazták. És bár kényelmi színvonal terén az RS 6 egy hajszállal nyer, illetve erősebb is az ingolstadti konkurens, az M5 mégis szórakoztatóbb, hiszen összkerékhajtás helyett kizárólag hátul teker.

Az M5 Touring néven forgalmazott kombi változat kizárólag Európának készült, éppen ezért mindösszesen 1025 darabot gyártottak belőle: manapság hihetetlenül ritkának számít. Éppen ezért a legolcsóbbak is 50 ezer euró környékén kezdődnek, a kínálat teteje pedig 120 ezer euró, ami 45 millió forintnak felel meg. Összevetésképp az új M5 Touring 54,4 millióról indul, ennek fényében végképp durva a 15 éves példányok árazása.





Mercedes-AMG E 63 S212

Hogyha viszont számodra fontosabb a hengerek számánál a nyers lökettérfogat, akkor a BMW és az Audi termékei helyett inkább a korabeli Mercedes-AMG modellek között érdemes nézelődnöd: mielőtt a két turbóval megfújt, 5,5 literes V8-ra váltottak volna a Stuttgartiak, 2010 és 2011 között 6,2 literes, szívó V8 hajtotta az E-osztály AMG változatát 525 lóerővel.

Külön kiemelendő, hogy a Mercedes-AMG mérnökei sem bajlódtak összkerékhajtással a 6,2 literes V8 esetében, vagyis a hatalmas motorral szerelt kombi kizárólag hátul teker, így a bajor konkurenshez hasonlóan még komolyabb kihívássá teszi a megzabolázását. Árak terén a korábban emlegetett Audi és BMW között helyezkedik el: 30 ezer eurónál indulnak a korrektnek tűnő, 6,2 literes motorral szerelt E 63 AMG példányok, de a legszebbekért akár 52 ezer eurót, vagyis nagyjából 20 milliót is elkérhetnek.





Alpina D3 Touring

De vajon mi a helyzet akkor, ha nem csak kombira, hanem konkrétan dízel kombira vágysz, ami felveszi a versenyt a legbrutálisabb sportmodellekkel is? Mert persze, ott az Octavia RS, de az mégsem a nagyok kategóriája. Létezik viszont egy sokkal elegánsabb megoldás, az Alpina D3 Touring. A 3-as BMW alapjaira épülő sportkombi eredetileg, az E91 generáció idején még a 2,0 literes, négyhengeres dízelre épült, így az annyira még nem is nagy szám, ám ezt követően a 3,0 literes, hathengeres dízel következett. Az E91 és F31 generációk így fejenként 350 lóerővel, a jelenlegi, G21-ként ismert modell pedig 355 lóerővel gazdálkodhat.

Persze, ez elmarad a legdurvább V8 és V10 szörnyetegektől, ám a turbódízel brutális, akár 730 newtonméteres nyomatéka és széles fordulatszám-tartományban használható ereje könnyedén kárpótol: az összkerekes F31 4,5 másodperc alatt gyorsul állórajtból 100 km/órára, miközben óvatos használattal akár 6 liter alatti valós fogyasztást is ki lehet belőle hozni. Ráadásul nem is beszerezhetetlen, sőt! Hogyha nem zavar a 200 ezer kilométer feletti futásteljesítmény, akkor akár 20 ezer euróért, vagyis nagyjából 7,5 millió forintért is vehetsz, de természetesen ahogy egyre fiatalabbak, úgy drágulnak. Újonnan egy magasan extrázott változat már a 100 ezer eurót súrolja alulról, ami körülbelül 37,5 millió forintot jelent.