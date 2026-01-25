13 lopott autót talált a rendőrség egyetlen rajtaütéssel: videón a nagy fogás!

210 millió forintnyi, Nyugat-Európában eltűnt autó került elő Magyarországon

Németh Kornél 0 , , , , , , ,

Külföldön eltűnt bérautókat talált meg és foglalt le hazánkban a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében.

Hétfőn érkezett egy külföldi füles a magyar hatóságokhoz, miszerint egy nemzetközi autókölcsönző több, külföldön bérelt jármű eltűnését észlelte. Az autókat egy magyar férfi neve alatt működő vállalkozás bérelte Németországban, Ausztriában és Svájcban. Mivel a bérleti díjakat a cég nem rendezte, a járműveket pedig nem szolgáltatta vissza, az autókölcsönző feljelentést tett. Az ügyeket megvizsgálva az illetékes rendőri szervek a járműveket lopottként rögzítették, és körözni kezdték. A beérkezett információk szerint 14 járművet kerestek Magyarországon. A Budapesti, a Bács-Kiskun, Nógrád és Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságok munkatársai, az Országos Rendőr-főkapitányság koordinációja mellett január 22-én hajnalban, egy időben hét helyszínen csaptak le. Összesen 13, körözés alatt álló járművet foglaltak le, amelyek összértéke mintegy 210 millió forint, darabonként 8,7 és 28,2 millió forint közötti. A további eljárás során a magyar rendőrség minden információt megoszt a körözést elrendelő, és az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező külföldi hatóságokkal, a járműveket használók elszámoltatását a magyar nyomozók megkezdték, a járművek lefoglalásáról pedig az alábbi felvételt osztották meg az interneten.

