Árat csökkentett a Citroën: mostantól ez az egyik legolcsóbb új autó Magyarországon!

A legolcsóbb új autók listáján eddig is szerepelt Citroën, azonban messze nem annyira előkelő helyen, mint a legutóbbi árengedmény bejelentése után. A márka ugyanis még lejjebb vitte a benzines C3 listaárát, amely YOU felszereltséggel mostantól 5 999 000 forinttól érhető el. A francia városi kisautón kívül mindössze 4 modell belépő szintű változata érhető el 6 millió forint alatt – ez is jól mutatja, milyen „szűk csoporthoz csatlakozott a C3.

Emellett a Citroën a C3 Aircross árához is hozzányúlt. Ennek alapkivitele, YOU felszereltséggel, a Turbo 100 kódnéven futó hajtáslánccal 7 190 000 forinttól rendelhető. Amennyiben valakinek a villanyos tetszik meg a típusból, úgy most az 54 kilowattórás Long Range kivitelt is olcsóbban kaphatja meg, méghozzá 10 690 000 forinttól. A közleményben kiemelte a márka, hogy természetesen mindkét autóra érvényes a 8 év/200 ezer kilométer általános gyártói garancia.

Nem csak az árak kapcsán módosított a Citroën, többek között a C5 Aircross PHEV változatának a hajtásláncán is fejlesztettek. Ennek eredményeképp a rendszerteljesítmény 195-ről 225 lóerőre nőtt, miközben 113 kilométeres tisztán elektromos hatótávot ígérnek a típus kapcsán. Továbbá a Berlingo ismét konfigurálható 100 vagy 130 lóerős dízelmotorral, de a benzines erőforrás is visszatér a tisztán villanyos mellé. Ami pedig a SpaceTourer és Jumpy típusokat illeti, mindkettő 2,2 literes dízelmotort kap, a teljesítmény kiviteltől függően 150 vagy 180 lóerő lehet.