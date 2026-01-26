Egyetlen kiégett izzó miatt több millió forintos anyagi kár? Íme a videó!

Tanulságos felvétel került ki az internetre: ezért nem szabad rosszul kivilágított autóval útnak indulni!

Tagadhatatlan, hogy a hátulról érkező autós is hibázott, ám a kiégett izzó miatt nem csak az övé a felelősség.

Az MKIF Zrt. legújabb felvétele az M86-os autóúton Beled térségében készült reggel 7 órakor, mielőtt még felkelt volna a nap. Szinte éjszakai sötétségben egy autó kiégett bal hátsó helyzetjelzővel haladt, mögötte pedig egy másik autó közelített, a felvételek alapján jóval nagyobb sebességgel. A hátulról érkező sofőr későn vette észre az előtte haladó, nem megfelelően kivilágított járművet, és bár megpróbálta megmenteni a helyzetet, de a hirtelen kormánymozdulat miatt megcsúszott, a szalagkorlátnak ütközött, majd eltalálta a rosszul kivilágított járművet is. A balesetben személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. Az autópálya kezelője szerint ez a baleset is elkerülhető lett volna, ha a hátsó autó sofőrje vezetés közben az útra figyel, az első autóval pedig megfelelő műszaki állapotban indulnak el. Elsőre bagatell dolognak tűnhet az egyetlen kiégett helyzetjelző, ám a gyakorlatban mindent megváltoztat. A videó láttán ugyanis már nem csak a hátulról érkező autó sofőrje a hibás, a rendőrök és a biztosító szemében is felelőssé válhatsz a balesetért, így elbukhatod a kártérítést, sőt, még bírságot is kaphatsz, mindezt jogosan. Így lesz egy néhány száz forintos apróságból több milliós kár, vagy akár maradandó személyi sérülés. Te mikor ellenőrizted utoljára az izzókat az autódon?

