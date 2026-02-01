Ekkorára nőtt a villanymotoros Mini Countryman hatótávolsága

Új akkumulátor, nagyobb hatótáv. A Mini Countrymant sem hagyták lemaradni a hatótávnövelő-versengésben

Több módosítás után egészen nagyra nőtt a Mini Countryman E hatótávolsága. Máris mutatjuk, mekkora az új érték.

A MINI Countryman E egy feltöltéssel már akár 501 kilométert is képes megtenni a WLTP-mérés alapján. A jelentős mértékben megnövelt tisztán elektromos hatótávolság számos innovatív technikai megoldás eredménye. A középpontban az új szilícium-karbid (SiC) inverter áll, amely rendkívül hatékony energiaátalakítást és minimális energiaveszteséget garantál. Ezt egészíti ki a nagyfeszültségű akkumulátor 65,2 kilowattórára növelt hasznos kapacitása, ami több felhasználható energiát tesz elérhetővé. Az első tengelyen ráadásul súrlódáscsökkentett kerékcsapágyak csökkentik a gördülési ellenállást, tovább optimalizálva a hajtáslánc hatékonyságát. Ugyanezeket az újításokat a Countryman SE ALL4 is megkapja,, az összkerékhajtású változat hatótávolsága így akár 467 kilométer is lehet. Továbbá a töltési idők is javultak, a DC ultratöltő technológiának köszönhetően a MINI Countryman nagyfeszültségű akkumulátorának 10 százalékos töltöttségi szintje kevesebb, mint 30 perc alatt 80 százalékosra emelhető.

