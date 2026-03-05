Éppen kergették a rendőrök az autóst, figyeld, mi ugrott ki eléjük!

Az egész történet rutinigazoltatásnak indult Erdőkertesen, viszont a 49 éves gödöllői férfi nem állt meg, így a rendőrök üldözőbe vették. Miközben szorosan követték az elkövetőt, a város széli utcában egy állat is a járőrkocsi elé ugrott, szerencsére még bőven féktávolságon kívül, így a vad túlélte a találkozást. Ugyanakkor még ennek ellenére sem tudott meglépni az egyenruhások elől az üldözött, rövidesen megtalálták az autóját, amelyben kábítószert és egy mérleget is találtak - a rendőrség leírása alapján a kettő nem független egymástól. Az egyenruhások továbbá a bűnöző lakásán is találtak a gyanús anyagból, így a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Ebben vélhetően az is szerepet játszott, hogy a férfi úgy menekült a rendőrök elől autóval, hogy az üldözés ideje alatt nem volt vezetői engedélye, mivel korábban eltiltották a vezetéstől, ráadásul mindezt úgy követte el, hogy a szervezetében is kimutatták a tudatmódosító szert.

