Ez az első kínai autó a Gran Turismo 7-ben!

Történelmi mérföldkő a Gran Turismo sorozatban: először került kínai gyártású autó a játékba

Juhász Ági , , , ,

A Xiaomi SU7 Ultra az első kínai modell a népszerű játékban, ami komoly visszajelzés nemcsak a márkának, hanem az egész kínai autóiparnak.

A 2025-ös bejelentés után révbe ért a Polyphony Digital és a Xiaomi együttműködése. A Gran Tourismo 28 éves fennállása óta a Xiaomi SU7 Ultra az első kínai jármű, ami az újonnan kiadott frissítéssel bekerült a kínálatba, így már 559 modell közül válogathatnak az egyik legnépszerűbb versenyszimulátor játékosai. A Xiaomit eddig nem hagyományos autógyártóként, hanem inkább techvállalatként ismerte meg a világ, viszonylag új belépőnek számít ezen a téren, így külön elismerést érdemel, amiért rövid idő alatt is képesek voltak letenni egy olyan konstrukciót, ami mellett már nem lehet csak úgy szó nélkül elsétálni. Az SU7 Ultra a Xiaomi elektromos szedán kínálatának zászlóshajója, amely többmotoros elektromos hajtáslánca révén mindössze két másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra. Kína rohamosan fejődő autóipara ezzel egy komoly mérföldkőhöz érkezett, az S7 Ultra-val felzárkóztak a nagy nevek mellé, hiszen a BMW, Porsche, Nissan, és Mercedes-AMG, modelljeit már évek óta megtalálhatjuk a listán, amihez hamarosan újabb kínai márka csatlakozik majd. Októberben bejelentették, hogy a BYD Yangwang U9 Xtreme modelljét is nemsokára láthatjuk a virtuális versenypályákon.

You May Also Like

Az Audi dizájnfőnöke is felszólalt a képernyők térhódítása ellen

Németh Kornél 0

Kipróbáltuk az itthon kapható legnagyobb Chery modellt!

Gorzás Gergő 0

Nagyon úgy tűnik, hogy eddig tartott a kínai villanyautókra kiszabott európai vám!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre