Ez az első kínai autó a Gran Turismo 7-ben!

A 2025-ös bejelentés után révbe ért a Polyphony Digital és a Xiaomi együttműködése. A Gran Tourismo 28 éves fennállása óta a Xiaomi SU7 Ultra az első kínai jármű, ami az újonnan kiadott frissítéssel bekerült a kínálatba, így már 559 modell közül válogathatnak az egyik legnépszerűbb versenyszimulátor játékosai.A Xiaomit eddig nem hagyományos autógyártóként, hanem inkább techvállalatként ismerte meg a világ, viszonylag új belépőnek számít ezen a téren, így külön elismerést érdemel, amiért rövid idő alatt is képesek voltak letenni egy olyan konstrukciót, ami mellett már nem lehet csak úgy szó nélkül elsétálni. Az SU7 Ultra a Xiaomi elektromos szedán kínálatának zászlóshajója, amely többmotoros elektromos hajtáslánca révén mindössze két másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra.Kína rohamosan fejődő autóipara ezzel egy komoly mérföldkőhöz érkezett, az S7 Ultra-val felzárkóztak a nagy nevek mellé, hiszen a BMW, Porsche, Nissan, és Mercedes-AMG, modelljeit már évek óta megtalálhatjuk a listán, amihez hamarosan újabb kínai márka csatlakozik majd. Októberben bejelentették, hogy a BYD Yangwang U9 Xtreme modelljét is nemsokára láthatjuk a virtuális versenypályákon.