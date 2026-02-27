Ezen a helyen nyílt az első hazai XPENG szalon!

Most már bárki megnézheti magának testközelből az XPENG termékeit, ugyanis megnyílt Budapesten, a 14. kerületben a Hungária krt. 95 szám alatt az első márkakereskedés, ahol máris debütált egy újdonság, méghozzá az X9 luxusegyterű. Ám kezdetben 3 típussal indult a forgalmazás.

Két SUV és egy limuzin közül választhatnak az ügyfelek. A kisebbik SUV, a G6 már-már kupés tetővonallal, 17 990 000 forintos indulóárral csábít. Hossza 4,76 méter, a szélessége 1,92 méter, magassága pedig 1,65 méter míg a tengelytávolsága 2,89 méter. Utastere tágas, prémium minőségre törekedtek a tervezők. Az autó csomagtere alapból 571 literes, de 1374 literesre bővíthető, vontatni pedig másfél tonnás tömeget tud. Kétféle változatban rendelhető. A gyengébbik 296 villanylóerőt tud 440 Nm forgatónyomaték társaságában, hátsókerék-hajtással, míg az erősebb változat már összkerékhajtású és 487 lóerős, 660 Nm nyomatékkal. Utóbbinak 510 km a hatótávolsága, előbbinek pedig maximum 535 km a 80,8 kWh kapacitású akkumulátorral. Ráadásul olyan villámtöltést is tudnak, amivel 12 perc alatt 80 százalékosra tölthető az aksi (451 kilowattal).

A G9 impozánsabb, klasszikus SUV, természetesen nagyobb utastérrel, hiszen hossza 4,89 méter, szélessége 1,94 méter, a magassága pedig 1,68 méter, miközben a tengelytávja 2998 mm. Csomagtere alapból 660 literes, de 1576 literesre bővíthető, orrában pedig 71 literes rekeszt hord. Itt már három modell közül lehet választani. A belépő szint a hátsókerék-hajtású, 79 kWh-s akkumulátorral, 351 lóerővel és 465 Nm forgatónyomatékkal felvértezett változat. A csúcs pedig a 93 kWh-s akkumulátoros, 575 lóerős (695 Nm), összkerékhajtású modell, ami 540 kilométeres hatótávot tud. A kisebbik aksival pedig 502 km a hatótáv. De itt már 525 kilowattal is mehet a villámtöltés. A G9 indulóára 24 190 000 forint.

A P7+ pedig egy különlegeslimuzin, amelyet szintén kupés stílusjegyekkel rajzoltak meg. Hossza kicsivel 5 méter feletti, szélessége 1,94 méter, magassága pedig 1,5 méter, míg a tengelytávolsága kereken 3 méter. Csomagtere 573 literes és háromféle hajtáslánccal érhető el. Az alapváltozat villanymotorja 245 lóerős, a hátsó kerekeket hajtja, hatótávolsága 455 km, az árcéduláján 18 440 000 forint szerepel. A hosszabb hatótávú változat is hátsókerék-hajtású, 313 lóerős és 530 kilométerre jut egy feltöltéssel, miután kifizették érte a minimum 20 390 000 forintot. A csúcsváltozat már összkerékhajtású, 503 lóerős és 500 km a hatótávja. Az ára 22 500 000 forintról indul.