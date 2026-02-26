csütörtök, február 26, 2026
  • Benzin: 566 Ft
  • Dízel: 587 Ft
KezdőlapFolytatódik az üzemanyagár-emelés pénteken, ennyivel drágulhatnak az egyes típusok!

Folytatódik az üzemanyagár-emelés pénteken, ennyivel drágulhatnak az egyes típusok!

Gorzás Gergő
0
kevesebb mint 1 perc

A héten harmadjára emelkedik legalább az egyik üzemanyag ára, a drágulás pedig mostanra az átlagárakban is kimutatható.

Hétfő reggel még átlagosan 560 forintba került egy liter 95-ös benzin, míg a gázolaj ekkor 578 forint környékén mozgott. Azóta kétszer is emelték a beszerzési árakat, így csütörtök délelőtt előbbi már 5 forinttal kerül többe, utóbbi kapcsán pedig 8 forintos drágulás tapasztalható – derült ki a Holtankoljak.hu saját számításaiból. A portál értesülései szerint ez az állapot is csak átmeneti, pénteken további módosítás várható. A frissen megjelent bejegyzés szerint a 95-ös benzin nagyker ára bruttó 3, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal emelkedik az aktuális hét utolsó munkanapján. Vagyis ha a töltőállomások egy az egyben érvényesítik a kútoszlopoknál is a módosítást, úgy a 95-ös benzin átlagára 568 forintra nőhet, a gázolajé pedig 592 forintra változhat. Mindez azt is jelentené, hogy mindössze 5 nap leforgása alatt előbbi 8, utóbbi pedig 14 forinttal drágulna.

-Hirdetés -

Ez is érdekelhet

- Hirdetés -

Friss hírek

OLDALAINK

Racingline.hu
 Rallycafe.hu
 P1race.hu

KÖVESS MINKET

© TRP Media Holding Kft. - Autonavigator.hu