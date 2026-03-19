Hol ennek a vége? Ismét mindkét üzemanyag két számjegyű összeggel drágul!

Ahogyan az várható volt, csütörtökön ismét komolyabb áremelést hajtottak végre a kutak, legalábbis erre lehet következtetni a Holtankoljak.hu folyamatosan frissülő átlagárai alapján. Csütörtök délelőtt egy liter 95-ös benzin piaci áron 662 forint, a gázolaj pedig 712 forint. A védett ár nem változott, ez továbbra is előbbi esetében 595, utóbbinál 615 forint. Ugyanakkor nagyon úgy tűnik, az aktuális piaci árak sem lesznek hosszú életűek, mivel pénteken is komoly mértékben emelik a nagykereskedelmi árakat. A 95-ös benzin bruttó 10, a gázolaj bruttó 17 forinttal fog többe kerülni a töltőállomásoknak - írja a Holtankoljak.hu

-Hirdetés -