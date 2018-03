Isten óvja a királynőt! – Range Rover Velar teszt

Kitűnik a tömegből a Range Rover Velar

Amikor felmerül a Range Rover, illetve a Land Rover neve, az embereknek egyből a szögletes, kiváló terepjáró képességgel megáldott járművek jutnak az eszükbe. A Velar viszont ezt a beidegződést hivatott megváltoztatni, hiszen úgy maradt igazi Range Rover, hogy közben a szögletességet gömbölydedségre cserélte. Fantasztikus munkát végeztek a dizájnerek. Ezúttal nem holmi üres fecsegés, hogy magával ragadó a formaterve. Hosszú percekig csak bámultam az autót, újra és újra körbejártam majdnem minden egyes elindulás előtt.





Hirdetés

Az állandó összkerékhajtás a közúton is növeli a menetbiztonságot

A bevezetőben említett sportosság is leginkább a formatervben köszön vissza. Azzal, hogy a „sarkokat lecsiszolták”, eleve áramvonalasabb sziluettet kapott a Velar. Bebizonyították a tervezői, hogy nem kell kimondottan a kupé formához ragaszkodni ahhoz, hogy sportos hangulatot árasszon magából egy szabadidő-autó. Persze oldalnézetben a Velaron is felfedezhető az ereszkedő tetővonal, amelyhez kissé emelkedő övvonal társul, de összességében inkább egy gran turismo formáját ölti, csak épp terepjárósan zömök testalkattal. És az egész olyan, mintha igazából a szél formálta volna egységes egésszé. Az első fényszórók hátrafelé elnyúlnak, majd oldalt a fekete díszbetét, rajta egy krómcsíkkal fokozza ezt a hatást és a hátsó lámpák is harmonikusan illeszkednek az elöl megkezdett formavilághoz.



„Szélfújta” formavilág

A kilincsek is csak akkor bújnak elő, amikor nyitni szeretnénk az ajtókat. A hátsó lámpák 3D-hatásúak. Aki mozgás közben is kíváncsi az autóra, megnézheti a róla készült élő videónkat

Az utastérben viszont már nyoma sincs a sportosságnak, annál inkább a luxusnak. Miután kigyönyörködte magát az ember az ízléses világosbarna bőrkárpitok láttán, a Touch Pro Duo infotainment rendszer két tízcolos, nagy felbontású érintőképernyője vonzza magára a tekintet. A felső a motor indításakor kissé kiemelkedik a középkonzol síkjából, hogy könnyen leolvashatóak legyenek róla az információk. Ugyanígy a váltó tekerőgombja is a gyújtást ráadva emelkedik ki a sík felületből. Imádtam ezeket a kis apróságokat, amelyektől „élőbb” benyomást kelt az autó, és az ember már csak olyan, hogy a megszemélyesített tárgyat jobban is kedveli. Az infotainment az átlagosnál kicsit lassabban kel életre, de utána játszi könnyedséggel, logikusan kezelhető minden. Többek között az üzemmód-választó is, amellyel a különböző terepviszonyokhoz megfelelően beállíthatjuk az autót. Ugyanis a név kötelez, így a szilárd burkolatú utakat elhagyva sem vall szégyent a Velar.



Húsz irányban állíthatóak a memóriás ülések. A megfelelő vezetési pozíció megtalálása tényleg csak pillanatokat igényel (A fotón termékmegjelenítés látható)

Eco, Dynamic és 4 off-road üzemmód választható. A fekete zongoralakk kényes, mert minden érintés nyomot hagy rajta, ám én sokakkal ellentétben ennek ellenére is szeretem

Attól függően, hogy milyen terepen szeretnénk mozogni, az elektromosan állítható légrugós felfüggesztés, magasabbra vagy alacsonyabbra engedi a Velar hasmagasságát. Ez a művelet kívülről nézve is látványos. A piros lámpánál állva próbálgattam a rendszer működését, amikor arra lettem figyelmes, hogy több járókelő leesett állal bámulta a Velar liftezését.



650 milliméter a gázlómélysége. A terepszögek elöl és hátul egyaránt 24,3 fokosak lehetnek. A hasmagasság 213 és 251 milliméter közötti, az üzemmódtól függően

A figyelemfelkeltésre azonban a háromliteres, kompresszoros V6-os motor is alkalmas. Alapjáraton is sokat sejtetően duruzsol, Dynamic módban pedig olyan üvöltésbe csap át gyorsításkor, amelytől minden autóőrültnek kellemes bizsergés fut végig a hátán. Na, meg attól is, hogy a 380 lóerő 5,7 másodperc alatt „katapultálja” álló helyzetből 100 kilométer/óra sebességre az autót. Ráadásul tapasztalatom alapján még az Eco üzemmódban sem szerénykedik, ha odalépünk neki. Persze olyankor többnyire próbálja alacsonyan tartani a fordulatszámot a motorvezérlő elektronika, míg a dinamikus módban eleve magasabban pörögve várja a parancsainkat és a nyolcfokozatú automatikus sebességváltó is versenyautókhoz méltó gyorsasággal kapcsolgat. Mindazonáltal a nagy tömeg miatt nem igazán kellemes tempósan kanyarogni vele. A futóművére nem lehet panasz, pontosan követi a kormánymozdulatokat az autó, nem dől kényelmetlenül a karosszéria. Ha csak ezen múlna, egészen élvezetes lenne a szerpentinen kanyargás. Ám a hatalmas motor az orrban és a rengeteg kilogramm egyszerűen „lehúzza” a választott ívről a Velart. Továbbá a 21 colos könnyűfém keréktárcsák is rontják a menetkomfortot. Bár rendkívül látványosak, elég belőlük kisebb méretű is, ha valaki a maximális kényelemre törekszik.



250 km/h a Velar végsebessége a 380 lóerős, háromliteres, V6-os benzinmotorral

A tempós haladás másik hátulütője a magasabb fogyasztás. Ezzel mondjuk nem árultam el világrengető újdonságot, ám a Velar a V6-os benzines erőgéppel, nyugisan haladva is nagyokat kortyolgat a tüzelőanyag-tartályból. Hiába választottam az Eco üzemmódot a legtöbb úthoz, a fogyasztás csak nem akart 15 liter alá süllyedni a számítógép szerint. Végül a benzinkút meglátogatása után kiszámoltam a pontos értéket, így jött ki a 14,8 literes átlagfogyasztás vegyes használatban.



A stop-start rendszert hiába kapcsoltam be manuálisan, a computer felülírta a kérelmemet, a téli teszt során nem lépett működésbe

Az alap Velar kétliteres dízelmotorral szerepel az árlistán. A felszereltsége már ennek is lenyűgöző, az ára pedig 19 706 000 forintról indul. A tesztelt modell, a Base SE, a legerősebb benzinmotorral és némi kedvezménnyel 25 990 000 forint, ám abban, amely nálunk járt, számos extra helyet kapott még. A teljesség igénye nélkül olyan tételek sorakoztak a tesztautó extralistáján, mint a masszázsfunkió az ülésekben, az elektromosan állítható kormányoszlop, az utastér programozható hangulatvilágítása, vagy épp a hatalmas napfénytető. Ezek mind tovább növelték a luxus érzetét, viszont így az autó ára felkúszott 32 730 410 forintra. Elsőre sokkoló szám, de a konkurenciával összevetve nem lóg ki a sorból. Ráadásul a Range Rover Velar olyan egyedi stílussal fogadja az utasokat, amely hatásosan megkülönbözteti őt a német vagy a japán konkurensektől.



A márkatárs mellett jól látszik a Velar gömbölydedsége

A lökhárítóban valódi légbeömlő látható oldalt. A hátsó légterelő a sportos dizájnt hangsúlyozza

Értékelés Pozitív Egyedi hangulatú luxus, erős motor, elektromosan állítható légrugós felfüggesztés Negatív Nagy fogyasztás, 21 colos könnyűfém keréktárcsákkal kemény rugózás

Árak Tesztmodell alapára 25 990 000 Ft (2018.03.19.) Tesztautó ára 32 730 410 Ft (2018.03.19.)